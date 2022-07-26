«Донская уха» должна быть!

Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

30 июля в Ростовской области пройдет масштабный гастрономический праздник «Донская уха». Фестиваль объединит ресторанную индустрию региона, 10 туристических локаций и завершится фестивальными гуляниями в станице Старочеркасской.

Донская уха – главное блюдо локальной кухни Ростовской области, насчитывающее более 100 рецептов приготовления. К оценке всей многогранности этого специалитета организаторы подошли серьезно и предлагают участникам большое количество активностей в рамках фестиваля.

Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

В течение недели жители и гости региона могут заранее готовить рецепторы к празднику, а именно дегустировать фестивальное блюдо в авторской интерпретации более чем в 15 ресторанах по всей области.

30 июля можно отправиться в 1 из 10 туристических локаций Ростовской области, где будут организованы локальные гастро-пойнты для дегустаций, ведь у каждого района, города и даже сельского поселения здесь есть свой проверенный рецепт наваристого бульона и пара тройка секретных ингредиентов. Уху можно будет попробовать у маяка на берегу Таганрогского залива, в старинной рыбацкой деревне Богудонии, или, например, в самом крупном на юге парке птиц «Малинки».

Эпицентром событий фестиваля станет древняя столица донского казачества – станица Старочеркасская. На территории «Ефремовского» и «Донского» парков 30 июля в течение всего дня на площадке будут проходить народные гуляния, работать фуд-маркет и ремесленная ярмарка, экскурсионные и конные прогулки по станице.

Фото: Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

В 16:00 концертно-развлекательная программа с участием барабанного шоу соберет всех гостей у главной сцены, где будет объявлен старт гастрономического состязания по варке донской ухи. Более 10 поваров в этот день угостят участников своей уникальной ухой, а гости фестиваля выберут лучших.

В 18:00 в зоне парка «Донской» пройдут захватывающие конные показательные выступления – командно-личных соревнований казачьих юртов, где воочию можно будет наблюдать ловкость и воинские навыки донских казаков. Маленькие гости смогут сделать для себя воздушного змея или принять участия в командных газонных играх, а также посетить зону детских площадок и аттракционов.

Яков Осканов

Завершится праздник весело и музыкально: на главной сцене наградят самоотверженных поваров, которые приготовят в совокупности 1000 литров ухи, выступит кавер-группа «ОК» и DJ.

Сайт фестиваля: https://uha.visitdon.ru/

Партнеры гастрономического праздника Донская уха: «Комсомольская правда», «Городской репортер», «161.ru», «Радио Дача», «Дон24», «FM на Дону», «Молот», кейтеринг «Шоколад», «Цимлянские вина»