"Ради жизни!": как спецприем доктора Мартыненко спас жизнь пациентке в Ростове

Как спецприем доктора Мартыненко спас жизнь пациентке в Ростове. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Вот уже вторую неделю на сайте rostov.kp.ru идет голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова. Все они пришли работать в «неотложку» по зову сердца. Иначе - нельзя. И каждые сутки отдают частичку себя тем, кто остро нуждается в их помощи.

На страничке конкурса вы можете проголосовать за того, кого душа пожелает. А пока мы решили знакомить вас с каждым из них в отдельности. Пока, вы, уважаемые читатели, голосуете за наших врачей и фельдшеров, они выезжают на вызовы – к тем, кому требуется экстренная медицинская помощь. И каждые сутки спасают жизни людей.

СЧЕТ НА СЕКУНДЫ

Ольга Мартыненко - врач анестезиолог-реаниматолог реанимационной бригады скорой помощи подстанции № 6.

- Реанимационная скорая – это самая настоящая экстремальная медицина. Здесь всегда счет идет на секунды. И они решают многое. За эти секунды нужно и правильно поставить диагноз и оказать помощь. Они и есть - момент истины. На скорой я работаю уже 20 лет. За эти годы всякое бывало, - признается Ольга.

Ольга Мартыненко - врач анестезиолог-реаниматолог реанимационной бригады скорой помощи подстанции № 6. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Так, однажды рабочему на стройке придавило руку упавшей плитой. Коллеги немедленно вызвали "скорую".

- Нам пришлось лезть по строительным лесам, чтобы оказать ему помощь, так как пострадавший находился в шоковом состоянии, - вспоминает медик. - Когда мы его обезболили, иммобилизовали конечность, начали инфузионную терапию, подъехала служба МСЧ и помогла спустить вниз и госпитализировать мужчину.

Рабочего немедленно доставили в ГБМСП Ростова-на-Дону и тут же прооперировали. Благодаря чему спасли человеку и жизнь, и руку.

КОГДА СТРАДАЮТ ДЕТИ

Ольга - врач анестезиолог-реаниматолог с огромным опытом работы говорит, что особенно переживает, когда страдают дети. Был как-то вызов к девочке двух с половиной лет. Сама подставила стульчик и залезла в шкафчик, где хранились сильнодействующие препараты. И выпила сильнейший препарат для понижения давления.

- Но наша реанимационная бригада успела вовремя. Ребенка спасли, - вспоминает Мартыненко.

А на днях был вызов на ДТП, в котором пострадала шестилетняя девочка. К счастью, ребенок находился в специальном детском кресле на заднем сидении машины. И обошлось без переломов.

"ГЛАВНОЕ - НЕ ПАНИКОВАТЬ!"

Однажды поступил вызов к женщине, нечаянно подавившейся во время ужина куриной косточкой. Выяснилось, это был тихий семейный ужин ростовской супружеской четы.

Женщина что-то рассказывала мужу за столом. И вдруг! Куриная косточка практически полностью закрыла дыхательные пути. Оставив только микроскопическую щель для поступления воздуха.

- Женщина как могла, старалась не паниковать и дышать, насколько это было позволительно в ее стоянии, - рассказывает доктор. - Каждый врач скорой помощи владеет специальным приемом, с помощью которого можно вытолкнут застрявшее инородное тело из дыхательных путей.

И прибывшая Ольга Мартыненко его мастерски применила и спасла женщину.

С тех пор они с пациенткой дружат уже много лет. Кстати, спасенная тоже оказалась медиком, только другой медицинской специальности.

"ЭТО СЧАСТЬЕ, КОГДА ЛЮБИШЬ СВОЮ РАБОТУ"

Массовые авто аварии, падения с высоты, кто-то чем-то подавился или отравился, ребенок задыхается у кого-то приступ, судороги, болевой шок, проникающее ножевое ранение – на все эти случаи летит по городу с включенными проблесковыми маячками и сиреной желтая реанимационная машина скорой помощи. В такие моменты понимаешь, как хрупка человеческая жизнь.

- Человеку, хоть раз пережившему подобный случай впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь. А у нас из подобных ситуаций состоят наши рабочие смены, - признается Ольга Мартыненко. - Но это счастье – когда любишь свою работу. И когда видишь, как по улицам родного города спешат по своим делам и гуляют с семьями люди, которых ты когда-то спасла.

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