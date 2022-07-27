Права пользователя такси: куда жаловаться на услуги сервиса?

Сегодня сервисы такси максимально доступны и удобны. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кто не сталкивался с такси? Абсолютно все. У кого-то только положительный опыт, а у кого-то - неприятная история, закончившаяся долгим судебным процессом. В эфире радио «Комсомольская правда - Ростов» заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Южно-Российского института управления РАНХиГС Николай Сармин рассказал о тонкостях законодательства, которые помогут потребителю защитить свои права.

ПРАВО ОХРАНЯЕТ БДЯЩЕГО

- Давайте начнем с того, что сервисы такси сегодня максимально доступны и удобны. Как активный клиент и пассажир хочу сказать, что дела обстоят неплохо. Неразрешимые сложности возникают редко. Лично со мной был такой случай: зимой водитель двигался с открытыми окнами. Мне, мягко говоря, было не комфортно, а ему жарко. В ходе разговора пришли к выводу, что поездку надо срочно прервать, то есть расторгнуть договор. Я вышел из такси, вызвав другое. Деньги вернули сразу. Чаще всего подобные вопросы решаются достаточно просто и быстро. Это не может не радовать.

Но хочется отметить, что в последнее время появилась некая отрицательная тенденция в поведении тех же водителей такси. Клиенту заявляют, что безналичная оплата не прошла и предлагают расплатиться наличными. Рассказываю об этом специально в качестве предупреждения: факт повторной наличной оплаты будет сложно доказать. В данном случае сервис не сможет помочь.

В целом права потребителей - пользователей такси - не имеют особой специфики. Важно не забывать о статье 4 – «Качество товара (работы, услуги)» Закона РФ «О защите прав потребителей». В ней говорится о том, что если отсутствуют специальные оговорки, то услуга должна быть пригодной для целей, для которых такого рода услуги оказывают.

Поясню: если при заказе такси нет оговорок, к примеру, о наличии детского кресла, то любая перевозка из пункта «А» в пункт «Б» будет услугой надлежащего качества. При возникновении вопросов к качеству, стоит обратиться к статье 29 Закона РФ «О защите прав потребителей». Она «сработает» и для такси. Стандартный перечень требований, который потребитель может заявить - устранить недостатки услуги в процессе поездки.

КАК ПОРТИТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

- Возможно возмещение расходов, которые потребитель понес в процессе перевозки? К примеру, машина была настолько грязной, что испачкала пальто, пришлось обращаться в химчистку...

- Данный факт может быть подвержен свидетельскими показаниями, обращение в химчистку - соответствующими документами и суммой убытка, который сервис должен возместить. Все стандартно. Убытки — это универсальная мера ответственности, которые можно применить и в данном случае.

Также потребитель имеет право на безопасность услуги. Если транспортное средство неисправно, гражданин может прервать оказание услуги и вызвать другое такси.

Есть у потребителя право на оказание услуг в указанные сроки. Думаю, каждый может вспомнить случай, когда приходит сообщение, что такси будет через 2 минуты, потом - 5, 6, 7... Но здесь сложный момент. Можно, конечно, сделать скриншоты, потребовав в последующем возмещения. Но возникает вопрос резонности. С учетом того, что тарификация услуг такси поминутная, возмещение за 1 минуту ожидания - 3% от стоимости услуги. При средней цене одной поездки по Ростову-на-Дону - 150-200 рублей - получится шесть рублей в минуту. Тут решать потребителю, стоит ли такое возмещение усилий.

- Но есть моменты, когда водитель делает отметку о прибытии на место раньше реального. Это портит потребительское впечатление.

- Напомню о вашем праве после поездки оценить водителя.

О КОРОТКОМ МАРШРУТЕ И ОПЛАТЕ

- На какие моменты еще важно обращать внимание при поездке в такси?

- Есть постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Хочу отметить несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание.

Маршрут перевозки такси определяет потребитель. Если он сел и молча поехал, то перевозчик обязан осуществить поездку по самому короткому пути. Уже потом поздно говорить, что не той дорогой поехали и что-то не так. Правилами предусмотрена возможность различного начисления оплаты за поездку - в зависимости от времени, километража, либо фиксированная плата. Последний вариант для многих предпочтительнее тем, что водителю самому не выгодно «накручивать круги» - поедет по короткому маршруту.

Также каждый пассажир имеет права проносить с собой в салон ручную кладь. Она должна свободно проходить через дверной проем автотранспортного средства, не препятствовать обзору зеркал для водителя, не загрязнять салон. Запрещается перевозка зловонных и опасных, загрязняющих транспортное средство веществ. Что касается животных, они могут перевозиться с подстилкой, собаки - в наморднике.

Багаж должен перевозиться в отделении, который для этого предназначен. Он должен уместиться в багажник, а крышка свободно закрываться. То есть не должна создаваться опасность при движении.

И еще один важный момент. Информация о стоимости поездки, о порядке провоза багажа должна сообщаться до самой поездки, а не во время или после. Недостоверность и неполнота информации об услугах такси дает потребителю право взыскивать понесенные убытки.

- Мы хорошо знаем своим права, неплохо бы знать и обязанности. Какие они?

- Водитель такси вправе отказать в перевозке, если пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения, имеет неопрятный вид, может испачкать салон. Если пассажиров больше, чем мест в автомобиле. Либо пассажир с собакой без намордника.

О СУДЕБНОМ ИСКЕ

- Как предъявить претензию перевозчику, если что-то пошло не так?

- В данном случае - перевозка такси - сфера особенная. Здесь предусмотрен претензионный порядок. Соответственно, надо обратиться к перевозчику с претензией о нарушении прав. Если на нее не ответили, либо поступил отказ, вы вправе обратиться в суд, но - исключительно по месту нахождения перевозчика.

Следует обратить внимание, что срок исковой давности составляет 1 год. Он исчисляется с момента наступления события, которое стало основанием для предъявления претензии или иска. Здесь есть исключение: срок давности не распространяется на иски, связанные с возмещением вреда жизни и здоровью.

ВАЖНО!

КАКИЕ ВЕДОМСТВА ПОМОГУТ

- Есть ряд контролирующих органов, которые должны реагировать по жалобам потребителей и принимать меры, - пояснил Николай Сармин. - В случае возникновения нарушений в сфере транспорта - в соответствующую Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и ее территориальные органы. Если не предоставляется достоверная информация, нарушение потребительских прав - в Управление Роспотребнадзора и территориальные органы. При нарушении безопасности дорожного движения - в государственную инспекцию по безопасности дорожного движения. А налоговая служба нам помощник в случае отказа в предоставлении чека или при неверном расчете. При оскорблении, хамстве, хулиганстве со стороны водителя надо обращаться в полицию.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.