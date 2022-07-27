Отыскавший десятки бойцов ростовский поисковик погиб в спецоперации на Украине

Вячеслав почти десять лет состоял в поисковом отряде. Фото: организация "Миус-Фронт".

Ветеран поискового движения и участник отряда «Миус-Фронт» погиб в ходе спецоперации. О гибели Вячеслава Лиманского «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в организации.

Руководитель «Миус-Фронта» Андрей Кудряков рассказал, что мужчина стал поисковиком почти десять лет назад. С тех пор он участвовал почти во всех поисковых экспедициях, нашел десятки бойцов, погибших во времена Великой Отечественной войны. Каждый год его можно было увидеть в рядах «Бессмертного полка».

— Вячеслав был большим патриотом и настоящим мужчиной. Это действительно большая потеря не только для нашего поискового сообщества, но и для всех ростовчан. Человек действительно много сделал для сохранения исторической памяти о героях.

По словам Кудрякова, на спецоперацию Вячеслав Лиманский отправился добровольцем. Собеседник говорит, что участники «Миус-Фронта» еще в 2014 году активно участвовали в гуманитарных миссиях, разминировали территории, привозили помощь. В этом году поисковики также не могли остаться равнодушными.

— На Донбассе живут такие же люди как мы, а то и наши земляки. Вячеслав хотел им помочь. Он был еще молод, около 40 лет. Работал, строил планы. Очень жаль, что так рано ушел от нас, — говорит глава «Миус-Фронта».

В организации собираются в 2023 году пройти с портретом погибшего поисковика в строю «Бессмертного полка».

Прощание с Вячеславом Лиманским пройдет 27 июля на Северном кладбище.

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» выражает соболезнования семье погибшего.

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