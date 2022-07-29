Розыгрыши со змеями, разговоры про любовь и ритуалы: школьник откровенно рассказал о жизни летнего лагеря

Детские лагеря не теряют популярности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летние каникулы в разгаре, поэтому школьники разъехались кто куда. Многие неделями отдыхают в летних лагерях, которые много лет не теряют популярности. 13-летний Леша в этом году отправился туда впервые - поправить здоровье и пообщаться со сверстниками. Школьник рассказал «КП-Ростов-на-Дону», как отдыхают в лагере современные дети и почему просятся домой раньше срока.

ДЕНЬ СУРКА

- В начале все шло хорошо. Один день был похож на другой. Просыпались по будильнику, заправляли кровать, делали зарядку, завтракали. Часто днем мы просто сидели в корпусе и ничего не делали, - немного разочарованно рассказывает школьник. - Исключением были дни процедур: тогда мы ходили на кислородные коктейли и массаж.

Кормили ребят по всем правилам здорового питания. На завтрак - каши, на обед - супы, а на полдник - угощали черешней.

- На второе очень часто, чуть ли не каждый день, нас кормили гречкой с котлетой. Да так, что я теперь и смотреть на нее не могу, - продолжает мальчик. - Альтернатива гречке - макароны по-флотски. И, по мне, это было самое вкусное за весь отдых.

Сладким же детей в оздоровительном лагере не баловали. Вместо конфет и печенья предлагали фрукты и ягоды.

- Иногда на ужин давали пряники. Правда было это очень редко, - вздыхает парень.

РИСУНОК ЗА ШОКОЛАДКУ

В свободные от процедур дни ребята оставались в корпусе, так как на улице - жара. Бегать на солнце - только обгорать. Поэтому вожатые выдавали ребятам бумагу и цветные карандаши.

- Мы рисовали каждый раз на разные темы. А потом старшие выбирали лучший рисунок, за него победителю могли дать шоколадку или конфету, - рассказывает Алексей. - Иногда все же гуляли и играли в догонялки. А через неделю моего пребывания в лагере нам стали разрешать ходить с вожатыми на пляж. Правда, загорать отпускали с 11 до 12 часов дня. И еще вечером можно было после тихого часа - с 16 до 17 часов.

Многие дети уезжают из лагеря раньше срока. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Веселье наступало лишь после заката. Изредка - дискотеки, но, в основном, игры.

- И это было немного скучным. В основном, у нас были такие развлечения. «Свечка» - когда, мы просто описывали свой день одним цветом. Например, если он прошел энергично, то большинство называли красный, а если ничего такого не происходило, то для такого дня подходили более спокойные оттенки, - продолжает рассказ Антон. - А на «Огоньке» мы должны были говорить на определенную тему. Например, про любовь. Мы должны были дать определение этого слова и рассказать обо всем, что с ним связано. Или - про дружбу: готовили истории про своего лучшего друга.

ПОДБОРКА ФИЛЬМОВ ОТ ВОЖАТОЙ

Единственным интересным развлечением для большинства был такой лагерный обычай.

- Это был некий ритуал: по вечерам мы вставали в круг всем отрядом. Соседу справа - кладешь руку на плечо, а человеку слева - руку ставишь на бедро. И под особую музыку мы должны были так стоять и не шевелиться. Так продолжалось пока музыка не закончится. Было странно, зато со стороны смотрелось забавно.

Временами по вечерам для всех отрядов устраивались дискотеки. И ребята танцевали после затяжного и нудного дня под «Диалоги тет-а-тет», «Малиновую ладу» и песни тиктокерши Бэллы Порч.

А счастливым вечером Алексей называл тот, когда приходила вожатая Виолетта.

- Каждый раз она рассказывала нам про фильмы и сериалы. Мы с ребятами по отряду любили обсуждать вместе с ней сюжеты и героев. А Виолетта даже сделала нам подборку фильмов, которые стоит посмотреть в первую очередь, - вспоминает с теплотой парнишка.

ПОДСОВЫВАЛИ ЗМЕЙ

Иногда подросткам удавалось вырваться из-под опеки вожатых. Мальчики из лагеря нашли для себя особое место, где придумывали, как напугать девочек и всех, кто им особо не нравился.

- В лагере была такая небольшая возвышенность с заборчиком с видом на море, - рассказывает школьник. - Туда разрешалось приходить и любоваться видами. И недалеко от этого места водилась куча змей и ящериц. Но они все были не очень большого размера и никого не кусали. Ребята их вылавливали в стаканчик и приносили девочкам. Я лишь только наблюдал за процессом, знал, что рано или поздно за это накажут. Так и произошло.

А еще некоторые по ночам не давали спать своим соседям этажом ниже. Они набирали в пластиковые стаканчики воду и скидывали их к ним на этаж.

- Когда вожатые это заметили, очень сильно кричали. Поругали ребят, но наказывать не стали, - смеется он.

По словам Алексея, такие шалости запомнились куда больше, чем скучные будни. - В лагере я долго не задержался и уехал раньше срока. И знаете? Не пожалел! Дома оказалось куда интересней, чем там, - улыбнулся школьник.

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