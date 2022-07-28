Льготы по налогам, поддержка бизнеса и проблемные штрафстоянки: в Ростове прошло заседание областного Заксобрания

В 2022 году заседания донского парламента проводятся раз в месяц, а то и чаще. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

В четверг, 28 июля, в Донской столице состоялось 45-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области под руководством председателя Александр Ищенко. За сессию депутаты рассмотрели 24 вопроса. Среди них – доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей, введение новых налоговых льгот для определенной группы граждан, назначение на должность уполномоченного по правам человека в Ростовской области. Также была поднята тема безопасности при использовании аттракционов и закон об изменении работы штрафстоянок.

НЕ ОСТАВИТЬ БЕЗ ПОМОЩИ ВДОВ И РОДИТЕЛЕЙ

На заседании депутаты приняли закон, предполагающий ряд налоговых льгот для самых разных категорий граждан и отраслей экономики. По словам заместителя губернатора - министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, в первую очередь подобные поправки смогут освободить членов семей ветеранов и инвалидов боевых действий, умерших вследствие ранений, от уплаты транспортного налога. В данном случае закон касается собственников автомобилей, которые являются родителями, а также законными супругами.

Как подчеркнул Александр Валентинович данный закон был предложен на рассмотрение на основе большого количества обращений граждан.

- Главная задача на сегодня - предоставить льготы для семей ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Мы считаем, что и наши герои, и члены их семей должны получать максимальную возможную поддержку, – прокомментировал Александр Ищенко.

Вместе с тем от транспортного налога будут освобождены владельцы автомобилей, которые ездят исключительно на электродвигателе, а для собственников «гибридных» авто законодатели предусмотрели возможность оплаты налога в размере 50 процентов от общей суммы. Данная льгота будет действовать в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024. Более того, в законе также говорится о пониженной налоговой ставке для владельцев гидроциклов мощностью до 100 лошадиных сил с 250 до 125 рублей, а свыше 100 л.с. – с 500 до 250 рублей. Подобные меры необходимы для того, чтобы остановить регистрацию данного транспорта в регионах, где подобная ставка до последнего момента была ниже.

За полгода рекордное число донских инициатив стало федеральными законами. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

ПОДДЕРЖАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Также докладом на заседании выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.

Несмотря на то, что доклад посвящен прошлому - 2021 году, главный акцент в нем - на новых реалиях ведения бизнеса. Омбудсмен акцентировал внимание на том, что нужно дать дополнительные гарантии предпринимателям, которые производят продукцию, замещающую импортную. Это могут быть особые условия ведения бизнеса, дающие уверенность в том, что у отечественные производители сохранят конкурентное преимущество, если иностранные компании решат вернуться на российский рынок. Все-таки создание нового продукта требует значительных инвестиций и в разработку и в продвижение. Соответственно, предприниматели, принимающие решения о долгосрочном вложении средств в отечественные разработки, должны быть надежно защищены, считает Олег Владимирович, и депутаты Дона с ним согласны.

Среди актуальных предложений также были названы организация цивилизованной придорожной торговли на федеральной автомагистрали М-4 «Дон», для чего следует оборудовать специальные зоны с карманами безопасности. Кроме того уполномоченный говорил о защите прав малого бизнеса в сфере размещения нестационарных торговых объектов.

БИЗНЕС В ОБИДУ НЕ ДАДУТ

Олег Владимирович рассказал, с какими вопросами обращаются к бизнес-омбудсмену, а также озвучил предложения по совершенствованию правового положения бизнеса. В прошлом году 55% судебных дел, в которых участвовал бизнес-омбудсмен, поддерживая сторону предпринимателей, были выиграны. Удалось добиться отмены штрафов на сумму более 50 млн рублей. Как заметил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, подобные цифры, с одной стороны, свидетельствуют об эффективности работы, а с другой, вызывают вопросы к надзорным органам.

- В нынешних условиях не должно быть таких случаев, когда в отношении предпринимателей накладываются необоснованные штрафные санкции. Тем более, что в этом году было принято достаточно много решений, в том числе инициированных депутатским корпусом Дона, которые в результате, облегчили многие процедуры, связанные с ведением бизнеса, - подчеркнул Александр Валентинович. - Так, например, удалось внести в федеральное законодательство корректировки, позволяющие при первом административном наказании не использовать штрафы, а ограничиться предупреждением.

Также спикер донского парламента подчеркнул, что вместе с уполномоченным в плотном взаимодействии работает и прокурор Ростовской области. Если раньше совместные приемы проводились раз в квартал, теперь они стали еженедельными, и фактически любое нарушение в отношении предпринимателей без промедления может стать объектом прокурорского реагирования.

УСТАНОВИТЬ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШТРАФСТОЯНКАМ

На сегодняшней сессии парламентарии установили жесткие требования к работе штрафстоянок. Поправки были подготовлены на основе многочисленных обращений граждан, которые не довольны работой специализированных организаций данной сферы, подчеркнул на заседании Александр Ищенко.

- После многократных обращений жителей мы вместе с министерством транспорта провели мониторинг ситуации, проверили все специализированные стоянки, увидели, что та ситуация, которая там наблюдается, требует радикальных изменений, - заявил спикер донского парламента. - Поэтому новый закон, который касается этой темы, устанавливает жесткие требования к тем организациям, которые занимаются эвакуацией и хранением автомобилей.

В документы указано, что теперь подобные службы должны иметь в собственности специализированную стоянку, которая должна отвечать следующим требованиям. Во-первых, на территории обязательно должен присутствовать пункт КПП, ограждения, способные ограничить доступ посторонних людей, а также круглосуточная система видеонаблюдения, со сроком хранения файлов не менее 30 дней. Во-вторых, такая штрафстоянка должна быть освещена в ночное время и оборудована круглосуточным пунктом приема задержанных авто их владельцам. В-третьих, для обеспечения комфортного пребывания владельцев авто, стоянки должны быть оборудованы помещением для оформления документов, и оплаты, как наличными, так и картой. Также по новому закону, необходимо, чтобы в зале ожидания был доступ к питьевой воде, а также установлены посадочные места, кондиционер, туалет, и мусорное ведро. Кроме того, круглосуточно должен работать телефон диспетчера.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Ранее, 17 мая 2022 руководство донского региона внесло на рассмотрение депутатов и общественности кандидатуру действующего Уполномоченного по правам человека в лице Анатолия Харьковского. На данный момент третий срок полномочий Анатолия Ивановича заканчивается, и, согласно законодательству, депутаты донского парламента обязаны сделать назначение на следующие пять лет.

- Все необходимые консультации по кандидатуре Анатолия Ивановича проведены в установленном законом порядке. В них участвовали представители органов государственной власти, некоммерческих организаций и общественных объединений. Кандидатура также согласована с уполномоченным по правам человека России Татьяной Николаевной Москальковой, - подчеркнул Александр Валентинович.

В результате электронного голосования депутатов законодательного собрания почетный работник прокуратуры и Заслуженный юрист РФ Анатолий Харьковский был повторно назначен на должность.