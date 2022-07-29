Погода в Ростове-на-Дону на выходные 30 - 31 июля: подробный прогноз от гидрометцентра

На выходных на Дону будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 30 - 31 июля: жара в регионе набирает обороты, хотя синоптики Ростовского гидрометцентра сообщают о дождях и грозах. Публикуем подробный прогноз для жителей Ростова и области.

В Ростове-на-Дону в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет северо-западные с переходом на северо-восточный — 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса, днем — от +31 до +33 градусов.

По Ростовской области в субботу, 30 июля, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидается северный и северо-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, а при грозе с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет на уровне +17 — 22 градуса, по северу прохладнее — до 13 градусов, а днем - +25 — 30 градусов, по югу жарче — до +35.

В воскресенье, 31 июля, местами ожидается кратковременный дождь и гроза. В остальное время без существенных осадков. Ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду с порывами при грозе до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от +17 до +22 градусов, а по северу и востоку — до +12, днем — от +26 до +31, по югу — до +35 градусов.

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