Ученый рассказал, почему Азовская крепость не сохранилась до наших дней

В этом году Азовская крепость отмечает 286 лет со дня ее осады русскими войсками. Фото: сайт Азовского музея-заповедника.

В этом году исполняется 286 лет со дня осады Азовской крепости русскими войсками. В разные годы в летний период с конца июля и в начале августа здесь происходили великие исторические события, такие, например, как Азовские походы Петра I в 1695 - 1696 годах. По результатам этих сражений Азов стал принадлежать Российской империи.

В этом году военно-исторический фестиваль «Осада Азова» пройдет в Азове 6 августа. Доцент кафедры археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений ЮФУ Андрей Бойко рассказал, почему крепость не дожила до наших дней.

РУССКАЯИМПЕРАТРИЦА КОМАНДОВАЛА ИНОСТРАННЫМИ ГЕНЕРАЛАМИ

В 1735 году, когда началась очередная русско-турецкая война, Россия решала важные вопросы организации стратегических форпостов на южных рубежах, в частности, Российская империя планировала вернуть Азовскую крепость, защитить южные границы от набегов Крымского ханства и выйти к Черному морю. Война 1735 -1739 годов стала своего рода катализатором восстановления исторической справедливости.

Историк Андрей Бойко объяснил, почему не сохранились стены крепости Азов. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ.

- В начале «славных дел» Петр I берет Азов, затем в результате неудачного Прутского похода его теряет, и земли Приазовья возвращаются Турции, - рассказывает историк. - То, что потерял Петр I, вернула его племянница Анна Иоанновна, тем самым восстановив историческую справедливость.

Как отмечает ученый, эта была одна из тех русско-турецких войн, в которых русская императрица управляла иностранными генералами на русской службе: в битвах прославились имена Ласси, Миниха. А буквально через 30–40 лет уже Екатерина II в очередных русско-турецких войнах командует русскими маршалами Румянцевым, Суворовым, Потемкиным.

КАМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ КРЕПОСТИ БЫЛИ РАЗРУШЕНЫ

Как говорит эксперт, взятие Азова было невозможным без одновременной атаки с воды и суши, обстрел крепости не прекращался ни днем, ни ночью. Это в свою очередь привело к взрыву порохового погреба и капитуляции турецкого гарнизона. При этом взятие крепости не означало гибель всех ее жителей.

По традиции, Азов был многонациональным городом: армяне, греки, евреи. Многие купцы, которые там находились, смогли сохранить свое имущество и беспрепятственно покинуть крепость.

- Несмотря на то, что на поле боя этой войны, русские войска одержали несколько важных побед: взятие крепостей Азова и Очакова, сражение под Хотиным, русско-турецкая война совершалась для России патово, - поясняет Андрей Бойко. - В основном на этот исход влиял сложный внешнеполитический расклад большой европейской политики. Из-за плохой подготовки нескольких походов не удалось ликвидировать Крымское ханство основной очаг агрессии в Северном Причерноморье. А Белградский мирный договор объявил территорию нижнего Дона барьерной землей и обязал Россию срыть все укрепления в Азове.

Анна Иоанновна вернула то, что потерял Петр I. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ.

По мнению ученого, с точки зрения археологии результаты этой войны ужасны, поскольку все каменные сооружения, в том числе итальянские части крепости еще времен XIV века были разрушены. Крепость Азов могла выглядеть примерно так, как сейчас выглядят крепости в Феодосии или Судаке.

ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ ЗЕМЛЯНКИ

Историк рассказывает, что разрушения всех сооружений привели к тому, что каменные древности Азова, построенные ранее конца 18 века, практически не сохранились. Раскопаны лишь землянки людей, живущих в Азове после штурма, когда работники уничтожали крепость. Барьерная земля жила своей жизнью. Русские пограничные укрепления были в районе современного Батайска, а рядом со столицей донского казачества существовала мощная земляная крепость Святой Анны, сохранившаяся и поныне.

Археологические раскопки на территории Азова студенческие возобновились в 2021 году. В 2022 году учебная работа проходила с 15 июня по 7 июля. Студентам удалось поработать в фондах Азовского музея-заповедника и прикоснуться к памятникам турецкого Азова.

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