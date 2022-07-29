Замкомандующего войсками ЮВО заподозрили в растрате 2 млн Минобороны

Подозреваемый будет обжаловать меру пресечения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместителя командующего Южного военного округа заподозрили в растрате средств Министерства обороны. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Речь идет о замкомандующего по материально-техническому обеспечению. Следователи считают, что он использовал 2 миллиона Минобороны. По версии правоохранителей, за счет бюджетных средств он отремонтировал дом и благоустроил собственный земельный участок.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Среди них «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение взятки» и «Мошенничество».

Ростовский-на-Дону гарнизонный суд заключил его под стражу. Однако подозреваемый с таким решением не согласился и обжаловал его. Апелляция будет рассмотрена 1 августа.

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