Донские парламентарии выступили с предложением по расширению сети казачьих образовательных организаций

В казачьих образовательных учреждениях учатся 110 тысяч дончан. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

В пятницу, 29 июля, в формате круглого стола депутаты Законодательного Собрания Ростовской области рассмотрели вопросы непрерывного кадетского образования на основе казачьих традиций. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Законодательного Собрания Ростовской области - председателя комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслава Василенко. В заседании также приняли участие директор департамента по делам казачества и кадетских заведений области, представители общего и профессионального образования Ростовской области, а также руководители донских учебных заведений.

КОЛЫБЕЛЬ КАЗАЧЬЕГО ДВИЖЕНИЯ

Как заявил Вячеслав Николаевич, система образовательных учреждений с казачьей составляющей завоевывает все больший авторитет в образовательном сообществе по всей России, но именно Ростовская область является колыбелью казачьего движения.

- Ростовская область – один из немногих российских регионов, где казачье образование представляет собой непрерывную систему, которая объединяет 643 образовательных учреждения. Это детские сады, школы, кадетские корпуса, техникумы, высшие учебные заведения. Всего в них обучается более 110 тысяч человек, - рассказал Вячеслав Василенко. - Это может показаться много, но на самом деле, если сравнить, что только школьников у нас порядка 400 тысяч, этого недостаточно. Несмотря на то, что на Дону уже сделано немало в плане развития казачьего образования, нам есть еще куда расти.

По словам депутата, со стороны правительства и Законодательного собрания Ростовской области вопросу казачьего воспитания молодежи уделяется самое пристальное внимание.

– Хочу напомнить, что именно в Ростовской области были рождены законы о дружинах и кадетском образовании. Наверное, так и должно быть, ведь Всевеликое войско донское – это колыбель казачьего движения и традиций, - подчеркнул глава комитета.

«ПОНИМАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ»

Также в ходе заседания участники круглого стола пришли к выводу, что важно не только сформировать сами казачьи классы, но и обеспечить в них качественное обучение, изучение истории донского и российского казачества, а также обычаев и культуры народа. По мнению участников круглого стола, все эти пункты уже присутствуют в образовательных программах. Теперь же нужно тиражировать существующий положительный опыт и распространять его на учреждения, которые еще не используют казачий компонент в своей воспитательной работе.

– Это должна быть кропотливая, целенаправленная работа. Все это важно потому, что дети, которые учатся в казачьих классах и кадетских корпусах – это уже абсолютно другие дети, - уверен Вячеслав Николаевич. - Они понимают, что такое любовь к Отечеству, уважительное отношение к старикам, труду, верность православной вере и своей казачьей присяге. Они прекрасно осознают, что необходимо защищать свою Родину. И что еще немаловажно, такие дети ограждены от негатива улицы. Внутреннее содержание ребенка меняется, становится совершенно другим – чище и лучше.

ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЬИХ СООБЩЕСТВ

В настоящее время на Дону действует Областной закон «О казачьем кадетском образовании в Ростовской области», приняты подзаконные акты, утверждена государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области». Депутаты планируют и дальше развивать, и совершенствовать нормативную базу, направленную на формирование целостной системы казачьего кадетского образования.

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