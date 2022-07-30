В центре Ростова-на-Дону автобус № 39 ушел под землю. Фото: "Это Ростов".

В Ростове очередная дорожная яма стала причиной внезапной остановки общественного транспорта. Колесо одного из автобусов наполовину ушло под землю. Об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

Проезжающий мимо автомобилист успел снять происходящее на видео. Общественный транспорт стоял на повороте с проспекта Ворошиловского на улицу Московскую. Его правое заднее колесо наполовину ушло под землю, за счет чего он сильно накренился. Поняв, что произошло, водитель незамедлительно высадил пассажиров, а сам остался ждать подмоги.

Причиной произошедшего мог послужить утренний порыв водопровода. Бьющая из-под земли вода изрядно повредила асфальт. Очевидцы утверждают, что коммунальная авария произошла еще ранним утром, но около половины десятого утра никаких аварийных служб на месте порыва еще не было. Местные жители предположили, что в выходной день коммунальщики просто не работают и ремонта придется ждать до самого понедельника.

Порыв водопровода в центре Ростова. Фото: "Это Ростов".

Пользователи не смогли остаться равнодушными к произошедшему и оставили под записью множество комментариев.

"Также скоро и на Сарьяна перед 35-й Линией начнут проваливаться, там уже начал пробиваться наземный вестибюль ростовского метро", "В шесть утра там гейзеры были! Жидкий асфальт, нанотехнологии!", "Да так по всему городу" - написали ростовчане.

Позже горожане написали, что подобная беда может постичь и автомобилистов, проезжающих через перекресток переулка Крепостного и улицы Максима Горького. Там асфальт уже начал изрядно проваливаться вниз.

Еще одна яма в центре города. Фото: "Это Ростов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону машина провалилась под землю.

На улице Благодатной автомобиль попал в лужу глубиной 80 сантиметров.