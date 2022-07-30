«Даже боли не почувствовал»: Мать двоих детей из Ростова во время семейного скандала ударила мужчину ножом в грудь

В пылу ссоры кухонный нож стал оружием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове, в суде Первомайского района, вынесли приговор 46-летней ростовчанке, которая в пылу семейного скандала ударила в грудь ножом своего сожителя. Он выжил и ее простил. «КП — Ростов-на-Дону» удалось выяснить все обстоятельства семейной драмы, которая могла закончиться трагически.

«БОЛИ ДАЖЕ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ»

Ирина (все имена изменены — прим.ред.) была вдовой с двумя детьми-подростками, когда встретила новую любовь своей жизни. Сергей был крепким, добрым мужчиной. Правда, иногда бывал не сдержан на язык.

В тот роковой вечер он пришел домой с работы навеселе, но, видимо, недостаточно. Отправился в магазин, купил еще бутылку коньяка. Опьянев окончательно, начал оскорблять свою женщину и всех ее родственников обидными словами. И во время скандала женщина схватила со стола нож, которым еще несколько минут назад резала салат к семейному ужину, и воткнула его в грудь Сергея.

Мужчина с пробитым легким еще успел выйти на улицу, чтобы выпустить пар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я боли даже и не почувствовал. Просто был очень пьян и зол. Пошел на улицу. Побродил еще некоторое время по микрорайону. Потом почувствовал слабость. А какой-то мужчина подошел ко мне и указал на пятно крови, расплывающееся по моей рубашке. Помню, что прохожие мне вызвали скорую. И все. Очнулся уже в больнице, - рассказывал на следствии Сергей.

ЧУДОМ ВЫЖИЛ

У мужчины оказалось проткнутым легкое. Медики назовут чудом то, что с таким ранением он еще бродил по улице. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи он остался жив.

Ирина тем временем поняла, что натворила, и очень страдала: навещала мужчину в больнице, ухаживала за ним и покупала лекарства, когда его выписали домой.

Однако, в отношении нее возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. А на кухне у нее нашли то самое орудие преступления – обычный кухонный нож.

На суде пострадавший просил строго не наказывать обвиняемую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На суде по этому делу развернулась настоящая драма. Женщина плакала, раскаивалась, говорила, что сама себе никогда не простит случившееся. Хорошо, хоть мужчина залечил свои раны и жив.

А он просил не судить ее строго, признавшись в оскорблениях своей женщины. Но благодарен ей, за то, что ухаживала за ним. И вообще, они уже все друг другу простили, помирились и живут вместе — мол, даже лучше, чем прежде.

Как сообщил старший помощник прокурора Первомайского района Арсен Тверитнев, учитывая все эти обстоятельства, а еще то, что женщина прежде не была судима и у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей, суд учел, что ее исправление возможно и без изоляции от общества. И назначил наказание – три года условно с испытательным сроком три года.

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