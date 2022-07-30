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Общество30 июля 2022 16:20

Донские синоптики рассказали, какой погоды ждать дончанам в августе

Последний летний месяц будет жарким и умеренно дождливым
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донские синоптики рассказали, какой погоды ждать дончанам в августе.

Донские синоптики рассказали, какой погоды ждать дончанам в августе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Август в Ростовской области обещает быть жарким, но в то же время дождливым. Такой прогноз дали донские синоптики.

Так, в первые дни августа дончанам придется спасаться от невыносимой жары. В ночные часы столбики термометров будут держаться на отметках в +17...+22 градуса. А в дневные часы воздух будет прогреваться до +28...+33 градусов. В южной части региона и вовсе возможно потепление до +36 градусов. Несмотря на жару, первая августовская неделя будет очень дождливой - грозовой фронт накроет донской регион. Восточный ветер будет хоть и не сильным, но довольно прохладным.

После недели проливных дождей непогода отступит, но температура немного опустится. Теперь ночью на термометре будет +14...+19 градусов, а днем - +27...+32 градуса. На улице ожидается в основном переменная облачность, сильных осадков ждать не стоит.

К концу месяца как обычно похолодает. Ночью температура будет составлять ночью - +15...+20 градусов, по северу области ночная температура и вовсе может упасть до +10 градусов, а днем возможно потепление до +28...+33 градусов.

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Осадки ожидаются во второй половине дня.

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