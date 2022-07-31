Ростовчанка продает пророческий «Дар богов» за 85 миллионов рублей

Эта картина стала первой в серии пророческих полотен автора. Фото: предоставлено героем публикации

Если думаете, что многомиллионные шедевры можно купить только на всемирно известных аукционах, то у ростовчан такого добра и на обычных досках объявлений в Интернете полно.

Весной дончане активно обсуждали в соцсетях картину, которую жительница Аксая продавала за 100 миллионов рублей. Теперь в поле зрения диванных искусствоведов попала новая картина. Чуть дешевле, но все равно не по карману большинству — за 85 миллионов рублей. Называется полотно ни много ни мало - «Дар богов». Вот, что рассказала создательница о творении.

ОН СКАЗАЛ МНЕ: «ПИШИ!»

Автор — 39-летняя Анна Третьякова — откровенно рассказала, что «Дар богов» - это первая ее работа. И женщина взялась за кисть в тот момент, когда буквально вернулась с того света — пережила клиническую смерть.

- Он подарил мне Дар и тихонечко сказал: «Пиши!», - делится Анна.

Полотно выполнено в светлых тонах: обыватель увидит бледно-голубые облака, а вместо солнца по центру картины едва различимо глядит широко открытый золотой глаз.

"Сорванные маски" почти за 100 миллионов рублей, по словам автора, предсказали приход пандемии. Фото: предоставлено героем публикации

Как рассказывала ранее женщина в интервью «КП — Ростов-на-Дону», ее картины носят пророческий характер. Например, в 2019 году она написала полотно «Сорванные маски», которым, по словам Анны, предсказала начало пандемии коронавируса.

В профиле жительницы Аксая на сайте объявлений есть и другие дорогие полотна. Например, "Эпоха возрождения" с изображением экзотической птицы стоит 60 миллионов рублей, картина "Жар-птица" обойдется дешевле - в 50 миллионов, столько же стоит "Обрыв". А те самые "Сорванные маски" обрели более правильную со стороны маркетинга цену - 99 миллионов 900 тысяч рублей.

ПОСТРОИТЬ ХРАМ И ХОСПИС

Как рассказала жительница Дона, столь высокая цена — 85 миллионов — включает не только ее незаурядные способности, но и цели, на которые она планирует направить вырученные деньги.

Картина "Эпоха возрождения". Фото: предоставлено героем публикации

- Часть вырученных средств обязательно пойдут на благотворительность. В благодарность Богу я хочу отстроить храм, - рассказывает женщина. - Понимаю, что этих денег мало — строительство очень дорогое. Мои картины мне очень дороги, но мне нужны средства не только на храм: в планах — хоспис, дом для инвалидов и для детей-сирот.

А тем, кто не верит обозначенным намерениям, женщина отвечает без злобы.

- Вы подумаете, что очередная мошенница, решила «бабло срубить». Зная нынешний народ, я на вас не обижусь.

А в июне женщина вместо тревожных образов увидела «Огромнейший знак и подарок для России! С любовью!»

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