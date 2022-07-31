Крохи на одну фотосессию: Зачем ростовчане покупают малышей-оленей, и где оказываются животные, когда вырастают

Оказалось, на милых зверушек из диснеевских мультиков - большой спрос у фотографов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Листая доски объявлений, любители животных частенько высматривают милых котят и щенков. Но когда встречаешь среди тонн милоты оленя, как минимум, удивляешься. А стоят они как абиссинский кот или французский бульдог. Мы решили позвонить хозяину пятнистых оленей и узнать, кому вдруг понадобились эти грациозные создания.

На звонок бэмби-заводчик ответил довольно быстро. Мужчина с удовольствием поделился с журналистом «КП - Ростов-на-Дону» всеми тонкостями ухода за милыми зверьками.

ФОТО С ОЛЕНЯТАМИ ХОТИТЕ?

Если спросить городского обитателя, как содержать кота или собаку, то любой ответит без проблем. Но что делать с оленями, знают лишь единицы. А точнее творческие люди - фотографы. Именно они и покупают маленьких бэмби, но не от любви к животным, а ради выгоды. Кто же откажется от фотосессии со сказочно-красивыми животными?

- У меня больше всего оленей покупают именно фотографы. А еще на моря покупают, на базы отдыха, чтобы людей завлекать. Редко кто для себя берет, - говорит собеседник. - А еще их можно доить и получать молоко.

Покупают чаще малышей, а не взрослых особей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчина на том конце провода отметил, что продает не взрослых оленей, а двухмесячных оленят. Так как именно малыши лучше привыкают к новым хозяевам.

- Если хотите взрослых, то их продает мой сосед. А я маленьких оленят отдаю по 35 тысяч за каждого. Они уже знают мою семью. Бегают за нами, играют. А если чужой человек заходит, то они раз - и спрятались, - рассказывает о своих питомцах хозяин. - Но если купите, то через месяц они к вам привыкнут. Детей вообще не боятся - подходят к ним. Со взрослыми осторожничают. Вот женщин они еще любят, подходят к ним свободно, а к мужикам всегда с опаской. Такие вот умные животные.

«ЭТО ТЕ ЖЕ КОЗЫ, ТОЛЬКО БОЛЬШЕ»

Олени оказались не только милыми и умными, но еще и просты в уходе. По словам ростовчанина, олени - те же самые козы, только в два раза больше. А потому и кормить их можно, как коз.

- Что ест коза, то будет есть и олень. Сеном в основном кормим, но иногда они любят пожевать листочки с деревьев.

А малышам еще обязательно давать молоко.

- Наши крохи очень ручные. Молоко пьют только с детской бутылочки и с рук, - добавляет оленевод.

Тем, кто решился содержать благородных животных, оленевод советует обустроить просторный вольер. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДОКУМЕНТЫ НА ЖИВОТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Но в любом случае этим животным необходим просторный вольер. В квартире вы их не запрете. Если заводить, то только в доме на земле или за городом. По словам собеседника, поначалу вольер оленятам может и не понадобиться, но потом они подрастут, станут любопытными и начнут шкодить. Так что лучше подготовить им просторный вольер.

- У меня он на шесть соток. Им нормально, не жалуются, - с улыбкой говорит бэмби-отец.

Кстати, заводчик рекомендует при покупке оформлять документы, а точнее составлять договор купли-продажи.

- Именно с договором вы будете ставить оленя на учет. И когда на учет их поставите, тогда им и кровь берут, и прививки делают. На учет не обязательно ставить. Так у вас будет договор, что вы их купили, а не просто с улицы подобрали, - советует дончанин.

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