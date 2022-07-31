Крохи на одну фотосессию: Зачем ростовчане покупают малышей-оленей, и где оказываются животные, когда вырастают

Оказалось, на милых зверушек из диснеевских мультиков - большой спрос у фотографов.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Листая доски объявлений, любители животных частенько высматривают милых котят и щенков. Но когда встречаешь среди тонн милоты оленя, как минимум, удивляешься. А стоят они как абиссинский кот или французский бульдог. Мы решили позвонить хозяину пятнистых оленей и узнать, кому вдруг понадобились эти грациозные создания.
На звонок бэмби-заводчик ответил довольно быстро. Мужчина с удовольствием поделился с журналистом «КП - Ростов-на-Дону» всеми тонкостями ухода за милыми зверьками.
ФОТО С ОЛЕНЯТАМИ ХОТИТЕ?
Если спросить городского обитателя, как содержать кота или собаку, то любой ответит без проблем. Но что делать с оленями, знают лишь единицы. А точнее творческие люди - фотографы. Именно они и покупают маленьких бэмби, но не от любви к животным, а ради выгоды. Кто же откажется от фотосессии со сказочно-красивыми животными?
- У меня больше всего оленей покупают именно фотографы. А еще на моря покупают, на базы отдыха, чтобы людей завлекать. Редко кто для себя берет, - говорит собеседник. - А еще их можно доить и получать молоко.
Покупают чаще малышей, а не взрослых особей.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мужчина на том конце провода отметил, что продает не взрослых оленей, а двухмесячных оленят. Так как именно малыши лучше привыкают к новым хозяевам.
- Если хотите взрослых, то их продает мой сосед. А я маленьких оленят отдаю по 35 тысяч за каждого. Они уже знают мою семью. Бегают за нами, играют. А если чужой человек заходит, то они раз - и спрятались, - рассказывает о своих питомцах хозяин. - Но если купите, то через месяц они к вам привыкнут. Детей вообще не боятся - подходят к ним. Со взрослыми осторожничают. Вот женщин они еще любят, подходят к ним свободно, а к мужикам всегда с опаской. Такие вот умные животные.
«ЭТО ТЕ ЖЕ КОЗЫ, ТОЛЬКО БОЛЬШЕ»
Олени оказались не только милыми и умными, но еще и просты в уходе. По словам ростовчанина, олени - те же самые козы, только в два раза больше. А потому и кормить их можно, как коз.
- Что ест коза, то будет есть и олень. Сеном в основном кормим, но иногда они любят пожевать листочки с деревьев.
А малышам еще обязательно давать молоко.
- Наши крохи очень ручные. Молоко пьют только с детской бутылочки и с рук, - добавляет оленевод.
Тем, кто решился содержать благородных животных, оленевод советует обустроить просторный вольер.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ДОКУМЕНТЫ НА ЖИВОТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Но в любом случае этим животным необходим просторный вольер. В квартире вы их не запрете. Если заводить, то только в доме на земле или за городом. По словам собеседника, поначалу вольер оленятам может и не понадобиться, но потом они подрастут, станут любопытными и начнут шкодить. Так что лучше подготовить им просторный вольер.
- У меня он на шесть соток. Им нормально, не жалуются, - с улыбкой говорит бэмби-отец.
Кстати, заводчик рекомендует при покупке оформлять документы, а точнее составлять договор купли-продажи.
- Именно с договором вы будете ставить оленя на учет. И когда на учет их поставите, тогда им и кровь берут, и прививки делают. На учет не обязательно ставить. Так у вас будет договор, что вы их купили, а не просто с улицы подобрали, - советует дончанин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове обезьяна Маня набила щеки магнитами и попала к ветеринарам
Чтобы спасти, врачам пришлось на время усыпить животное (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Был матерый кот, а стал Бусинка: звезду соцсетей кота Федю кастрировали
Хозяева рассказали, почему кастрировали звездного кота Федю и не стали зарабатывать на потомстве (подробнее)