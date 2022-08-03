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Общество3 августа 2022 6:30

«Они не дикие, а людьми обиженные!»: ростовчанка завела пять псов, работая в приюте для собак

Теперь женщина со своей стаей гуляет по центру города
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В большой собачьей ораве у ростовчанки - пятеро дворняг.

В большой собачьей ораве у ростовчанки - пятеро дворняг.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На часах ростовского ЦУМа — начало девятого вечера. Пешеходный переход на зеленый свет преодолевает странная, на первый взгляд, женщина, которую тащат на поводках три собаки. Еще две - сопровождают эту процессию. При близком знакомстве, оказалось, что собачница приютила этих и не только четвероногих. А еще - помогает бездомным животным в приюте.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала, сколько стоит прокормить целую свору и зачем ростовчанке спасать бездомных животных.

ВЗЯЛА НА ПЕРЕДЕРЖКУ 7 ЛЕТ НАЗАД

В большой собачьей ораве у ростовчанки Альбины, работающей в одном из приютов для домашних животных, живут пятеро дворняг: Малыш, Мика, Иза, Майти-Майтик и Рексон. Один из псов был взят женщиной на передержку, но задержался на 7 (!) лет.

Второй пес бегал в стае по Пушкинской улице. Альбина покормила его, а тот - сразу же «прикипел» к доброй женщине. Да так, что теперь ни на шаг от нее не отходит.

Третью собаку женщина забрала из вольера питомника, где та прожила с самого детства. Попав в добрые руки, пес быстро подружился с семью кошками своей новой хозяйки.

Купаться стая частенько отправляется на Парамоновские склады.

Купаться стая частенько отправляется на Парамоновские склады.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Кстати, как так получилось, что в квартире у Альбины стали жить столько котов, женщина уже и не вспомнит.

- Я каждый раз думала — оставлю котеночка, оставлю котеночка... И вот, - вздыхает зоозащитница.

Соседи женщины не против: псы ведут себя прилично.

ЗАЧЕМ СТЕРИЛИЗОВАТЬ

Сегодня Альбина водит своих питомцев прогуливаться по улицам Ростова. Самый короткий маршрут — от Буденновского до Ворошиловского. Купаться стая частенько отправляется на Парамоновские склады, где бьет холодный источник.

Сегодня Альбина водит своих питомцев прогуливаться по улицам Ростова.

Сегодня Альбина водит своих питомцев прогуливаться по улицам Ростова.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Кормит своих любимцев хозяйка кашей, а еще покупает у знакомых говядину - всего-то по 30 рублей. И, в итоге, все сыты.

- Я работаю в приюте, где ухаживаю за собаками, - уточняет женщина. - Иногда сухой корм там дают и моим кошечкам-собачкам.

По свидетельству женщины, бездомных животных, благодаря бесплатной стерилизации, стало намного меньше. Сейчас проводятся многочисленные акции по льготной стерилизации животных. А есть клиники, которые делают это и без акций.

- Своим собакам-девочкам я сделала стерилизацию, а вот пацанов не хочу — насмотрелась, - поясняет зоозащитница. - Они тогда совсем трусливыми становятся.

Однажды коллеги Альбины поймали собак на улице Врубовой в Ростове, стерилизовали и вернули на место. И без того дикие псы теперь еще меньше стали доверять людям: не даются в руки. Поэтому там - огромная дикая собачья стая.

- Они вовсе не дикие, - подчеркивает волонтер. - Они просто людьми обижены.

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