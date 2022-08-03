«Они не дикие, а людьми обиженные!»: ростовчанка завела пять псов, работая в приюте для собак

В большой собачьей ораве у ростовчанки - пятеро дворняг. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На часах ростовского ЦУМа — начало девятого вечера. Пешеходный переход на зеленый свет преодолевает странная, на первый взгляд, женщина, которую тащат на поводках три собаки. Еще две - сопровождают эту процессию. При близком знакомстве, оказалось, что собачница приютила этих и не только четвероногих. А еще - помогает бездомным животным в приюте.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала, сколько стоит прокормить целую свору и зачем ростовчанке спасать бездомных животных.

ВЗЯЛА НА ПЕРЕДЕРЖКУ 7 ЛЕТ НАЗАД

В большой собачьей ораве у ростовчанки Альбины, работающей в одном из приютов для домашних животных, живут пятеро дворняг: Малыш, Мика, Иза, Майти-Майтик и Рексон. Один из псов был взят женщиной на передержку, но задержался на 7 (!) лет.

Второй пес бегал в стае по Пушкинской улице. Альбина покормила его, а тот - сразу же «прикипел» к доброй женщине. Да так, что теперь ни на шаг от нее не отходит.

Третью собаку женщина забрала из вольера питомника, где та прожила с самого детства. Попав в добрые руки, пес быстро подружился с семью кошками своей новой хозяйки.

Купаться стая частенько отправляется на Парамоновские склады. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Кстати, как так получилось, что в квартире у Альбины стали жить столько котов, женщина уже и не вспомнит.

- Я каждый раз думала — оставлю котеночка, оставлю котеночка... И вот, - вздыхает зоозащитница.

Соседи женщины не против: псы ведут себя прилично.

ЗАЧЕМ СТЕРИЛИЗОВАТЬ

Сегодня Альбина водит своих питомцев прогуливаться по улицам Ростова. Самый короткий маршрут — от Буденновского до Ворошиловского. Купаться стая частенько отправляется на Парамоновские склады, где бьет холодный источник.

Сегодня Альбина водит своих питомцев прогуливаться по улицам Ростова. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Кормит своих любимцев хозяйка кашей, а еще покупает у знакомых говядину - всего-то по 30 рублей. И, в итоге, все сыты.

- Я работаю в приюте, где ухаживаю за собаками, - уточняет женщина. - Иногда сухой корм там дают и моим кошечкам-собачкам.

По свидетельству женщины, бездомных животных, благодаря бесплатной стерилизации, стало намного меньше. Сейчас проводятся многочисленные акции по льготной стерилизации животных. А есть клиники, которые делают это и без акций.

- Своим собакам-девочкам я сделала стерилизацию, а вот пацанов не хочу — насмотрелась, - поясняет зоозащитница. - Они тогда совсем трусливыми становятся.

Однажды коллеги Альбины поймали собак на улице Врубовой в Ростове, стерилизовали и вернули на место. И без того дикие псы теперь еще меньше стали доверять людям: не даются в руки. Поэтому там - огромная дикая собачья стая.

- Они вовсе не дикие, - подчеркивает волонтер. - Они просто людьми обижены.

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