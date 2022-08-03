Изящные шляпки и дискотеки в 90 лет – легко: как на пенсии жить полной жизнью, рассказала бывшая учительница из Ростовской области

Нине Яковлевне Кирилловой исполнилось 90 лет. Фото: из архива героини публикации

Нина Яковлевна Кириллова из Каменска-Шахтинского Ростовской области накануне отметила юбилей. Женщине 2 августа исполнилось 90 лет. Но эта цифра – лишь в паспорте. В душе же, говорит именинница, она ощущает себя намного моложе. Впрочем, и внешне на свой возраст она также не выглядит. Нина Яковлевна любит красивые платья, изящные шляпки, свежий воздух и танцы.

Юбилей женщина встретила в кругу самых близких людей. Фото: из архива героини публикации

БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ

Женщина всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Нина Яковлевна – мама сына и дочки, бабушка троих внуков и прабабушка очаровательной малышки. Пенсионерка и в 90 лет не перестала радоваться жизни, любить себя и окружающих.

Но около двадцати лет назад ей казалось, что счастья и радости больше не будет.

- Когда мне было 72 года, умер мой муж, с которым мы прожили душа в душу всю жизнь, - рассказывает женщина.

Вдова впала в глубокое уныние.

- Мама очень глубоко переживала потерю самого родного человека. Но однажды она шла по улице и встретила приятельницу. Та ей и говорит: «Нина, прекращай грустить, пойдем-ка с тобой танцевать», - рассказывает дочь Елена.

ТАБУ НА ЖАЛОБЫ

Долгое время бывшая учительница отнекивалась от этого предложения. Но подруга оказалась настойчивой.

И вот однажды Нина Яковлевна с приятельницей все же пошла на танцы для тех, кому за 30. Дискотека проходит в местном доме культуры.

- С тех пор мама ходит танцевать каждые выходные. Она преобразилась. Всегда наряжается перед танцами: шляпку наденет, приколет цветок к груди, - улыбается дочь юбилярши.

По словам Елены, ни в молодости, ни сейчас мама не жаловалась на жизнь.

- Кто-то печалится, что пенсия маленькая. А мама сроду не обмолвится, что ей чего-то не хватает, - продолжает собеседница.

Кстати, даже в свои годы Нина Яковлевна продолжает заниматься дачей. Она выращивает виноград, малину, клубнику, помидоры, капусту и огурцы.

Нина Яковлевна увлекается танцами. Фото: из архива героини публикации

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

Уже на пенсии дончанка изучила травы, сейчас собирает их и лечится от простуды ароматными настоями.

- Мама много гуляет, она обожает проводить время на свежем воздухе, - рассказывает дочь именинницы.

Кстати, 90 лет Нина Яковлевна отметила в ресторане.

Какой же день рождения без торта и свечей?! Фото: из архива героини публикации

- У нас рядом с городом есть парк. Мы в день рождения повезли маму туда, прогулялись по красивой территории, а потом зашли в местный ресторанчик, - говорит женщина.

К слову, Нина Яковлевна уверена, что секрет ее долголетия не только в здоровом образе жизни.

- Просто я люблю жизнь, а она отвечает мне взаимностью, - такой девиз у пенсионерки.

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