Ростовские биологи объяснили, почему арбузы нужно мыть с мылом

Самый подходящий день в году, чтобы открыть сезон поедания арбузов — 3 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начался долгожданный сезон арбузов - на прилавках появились первые местные бахчевые культуры. Чтобы выбрать спелую и сладкую ягоду, многие стучат по плоду, обращают внимание на яркость мякоти и полоски. Однако есть много правил, которых нужно строго придерживаться при употреблении арбузов. Ученые из Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета рассказали, какие санитарные нормы нужно обязательно соблюдать и чем грозит их игнорирование.

ГДЕ РОДИНА АРБУЗОВ

Вопрос о месте происхождения арбузов долго оставался открытым. Эту задачу удалось решить немецкими учеными лишь в 2021 году. Благодаря геномному анализу найденных во время археологических раскопок семян было установлено, что в эпоху неолита арбузы росли в древней Нубии — на территории современного Судана. И по сей день там можно встретить дикий арбуз.

— Выглядели арбузы 6 тысяч лет назад невзрачно, — отмечает ведущий инженер Ботанического сада ЮФУ Василий Чохели. — Более того, они были горькими, но людям надо было чем-то питаться. Поэтому приходилось подбирать различные растения, собирать семена и проращивать.

Одомашненный арбуз на современный был мало похож. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ.

Одомашнивание арбуза шло небыстро: ягоду возделывали в Древнем Египте и помещали в усыпальницы фараонов. Семена, например, были обнаружены в гробнице Тутанхамона. В Древнем Риме арбуз ели свежим и засоленным, а также варили из него мед.

К 10 веку он попал на купеческих судах в Китай, где плоду приписали многочисленные лекарственные свойства. И сегодня в Китае выращивается больше арбузов, чем в любой другой стране. В России и Европе арбузы впервые появились в 12–13 веках. В Америку ягода попала в 16-м веке с европейскими колонистами. Арбузы на стадии одомашнивания можно увидеть на натюрморте итальянского художника Джованни Станки «Арбузы, персики, груши и другие фрукты в пейзаже» 1645 года.

Натюрморт итальянского художника Джованни Станки «Арбузы, персики, груши и другие фрукты в пейзаже» 1645 года. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ.

ЧЕГО НУЖНО ОПАСАТЬСЯ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ АРБУЗОВ

Доцент кафедры биохимии и микробиологии Евгений Вечканов советует покупать арбузы по сезону. В противном случае появляется риск того, что в арбуз могли ввести мочевину и красители, чтобы выдать его за спелый.

По словам ученого, арбуз без механических повреждений может грозить химическим отравлением в том случае, если растение впитало вредные вещества на бахче. Патогенные микроорганизмы попасть внутрь плода не могут, поскольку кожура арбуза — это надежный естественный барьер для микробов. Именно поэтому биохимик не рекомендует покупать арбуз в нарезанном виде — мякоть может содержать возбудителей сальмонеллеза и дизентерии.

— Сок арбуза — прекрасная питательная среда для любых микроорганизмов, в том числе патогенных, — рассказал доцент кафедры биохимии и микробиологии Андрей Горовцов. — Попав в плод, вредные бактерии начнут размножаться и выделять токсины. Поэтому с момента первого надреза арбуз можно хранить максимум сутки, причем в холодильнике. И перед тем как резать, его нужно вымыть с мылом, чтобы вместе с ножом не занести внутрь микроорганизмы.

Микробиолог также напомнил о необходимости убедиться в целостности кожуры на момент покупки арбуза. Самым большим риском ученый назвал возможное избыточное содержание в арбузе нитратов, которые в организме трансформируются в ядовитые вещества. На глаз определить, не злоупотреблял ли бахчевод азотными удобрениями, невозможно.

Поэтому ученые советуют соблюдать главные рекомендации Роспотребнадзора:

— не приобретать арбузы у неизвестных поставщиков с рук на обочине дороги;

— употреблять арбузы в сезон, когда им положено созревать: с конца июля до середины сентября.

Получается, что самый подходящий день в году, чтобы открыть сезон поедания арбузов — 3 августа — Всемирный день арбуза.

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