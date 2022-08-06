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Общество6 августа 2022 5:30

Фельдшер "скорой" Ростова Екатерина Чертова рассказала, как минута промедления может повлиять на человеческую жизнь

Продолжается голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова
КАКАСЬЕВА Александра
Екатерина Чертова работает на скорой 11 лет. Фото: предоставлено героиней публикации Читайте на WWW.ROSTOV.KP.RU: https://www.rostov.kp.ru/media/888131/

Екатерина Чертова работает на скорой 11 лет. Фото: предоставлено героиней публикации Читайте на WWW.ROSTOV.KP.RU: https://www.rostov.kp.ru/media/888131/

Вот уже которую неделю на сайте rostov.kp.ru идет голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова. Все они пришли работать в «неотложку» по зову сердца. Иначе - нельзя. И каждые сутки отдают частичку себя тем, кто остро нуждается в их помощи.

На страничке конкурса вы можете проголосовать за того, кого душа пожелает. А пока мы решили знакомить вас с каждым из них в отдельности.

"МЕЧТАЛА КОГДА-НИБУДЬ ЕХАТЬ РЯДОМ"

Екатерина Чертова - не просто фельдшер, но и человек, чье доброе сердце вот уже 11 лет открыто для помощи ростовчанам. Все это время доктор трудиться на подстанции скорой помощи №1, спасая человеческие жизни.

- Несмотря на то, что в моей семье не было ни одного медика, еще с самого детства хотела работать в скорой помощи, - призналась она. - Смотрела на машины с красным крестом и мечтала, что когда-нибудь буду ехать рядом с водителем в синей форме со стетоскопом и большим чемоданом на перевес. И вот, в 2011 мечта маленькой девочки Кати, наконец, сбылась, с того момента и по сей день ношу гордое звание "фельдшер".

По словам Чертовой, несмотря на то, что должность сотрудника скоро очень трудная, ответственная и требует большой самоотдачи, ей она очень нравится

- Не представляю себя в другой сфере деятельности. За смену бывают разные ситуации, разные люди, и к каждому нужно найти свой подход: тактику лечения или просто нужные слова, - делится медик.

"ЭТО НЕ МОЖЕТ НЕ РАДОВАТЬ"

Доктор признается, что очень рада, когда человеку становится легче.

– Сразу появляется такой заряд сил, что даже мелкая усталость уходит на второй план ощущение, что можешь свернуть горы, - рассказывает Екатерина. - Те же эмоции испытываю, когда удается довезти тяжелого пациента и передать его коллегам в стационар в стабильном состоянии. Да и коллектив у нас замечательный, коллеги часто поддерживают и помогают. Это не может не радовать.

Несмотря на сложный ритм, ростовчанка помнит историю каждого пациента.

- Был как-то вызов к мужчине, который находился в очень тяжелом состоянии геморрагического шока и не помнил, что с ним вообще произошло, - продолжает собеседница. - Мы быстро определили, что это травма грудной клетки, оказали помощь, и мигом доставили в больницу. После пациента срочно прооперировали в хирургическом отделении, и он пошел на поправку. Спустя месяц после выписки мужчина пришел на подстанцию, чтобы разыскать меня и поблагодарить. Наверное, ради таких моментов понимаешь, насколько важна твоя работа

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