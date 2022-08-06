Фельдшер "скорой" Ростова Екатерина Чертова рассказала, как минута промедления может повлиять на человеческую жизнь

Екатерина Чертова работает на скорой 11 лет. Фото: предоставлено героиней публикации Читайте на WWW.ROSTOV.KP.RU: https://www.rostov.kp.ru/media/888131/

Вот уже которую неделю на сайте rostov.kp.ru идет голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова. Все они пришли работать в «неотложку» по зову сердца. Иначе - нельзя. И каждые сутки отдают частичку себя тем, кто остро нуждается в их помощи.

На страничке конкурса вы можете проголосовать за того, кого душа пожелает. А пока мы решили знакомить вас с каждым из них в отдельности.

"МЕЧТАЛА КОГДА-НИБУДЬ ЕХАТЬ РЯДОМ"

Екатерина Чертова - не просто фельдшер, но и человек, чье доброе сердце вот уже 11 лет открыто для помощи ростовчанам. Все это время доктор трудиться на подстанции скорой помощи №1, спасая человеческие жизни.

- Несмотря на то, что в моей семье не было ни одного медика, еще с самого детства хотела работать в скорой помощи, - призналась она. - Смотрела на машины с красным крестом и мечтала, что когда-нибудь буду ехать рядом с водителем в синей форме со стетоскопом и большим чемоданом на перевес. И вот, в 2011 мечта маленькой девочки Кати, наконец, сбылась, с того момента и по сей день ношу гордое звание "фельдшер".

По словам Чертовой, несмотря на то, что должность сотрудника скоро очень трудная, ответственная и требует большой самоотдачи, ей она очень нравится

- Не представляю себя в другой сфере деятельности. За смену бывают разные ситуации, разные люди, и к каждому нужно найти свой подход: тактику лечения или просто нужные слова, - делится медик.

"ЭТО НЕ МОЖЕТ НЕ РАДОВАТЬ"

Доктор признается, что очень рада, когда человеку становится легче.

– Сразу появляется такой заряд сил, что даже мелкая усталость уходит на второй план ощущение, что можешь свернуть горы, - рассказывает Екатерина. - Те же эмоции испытываю, когда удается довезти тяжелого пациента и передать его коллегам в стационар в стабильном состоянии. Да и коллектив у нас замечательный, коллеги часто поддерживают и помогают. Это не может не радовать.

Несмотря на сложный ритм, ростовчанка помнит историю каждого пациента.

- Был как-то вызов к мужчине, который находился в очень тяжелом состоянии геморрагического шока и не помнил, что с ним вообще произошло, - продолжает собеседница. - Мы быстро определили, что это травма грудной клетки, оказали помощь, и мигом доставили в больницу. После пациента срочно прооперировали в хирургическом отделении, и он пошел на поправку. Спустя месяц после выписки мужчина пришел на подстанцию, чтобы разыскать меня и поблагодарить. Наверное, ради таких моментов понимаешь, насколько важна твоя работа

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