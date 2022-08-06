Фельдшер Алина Барсукова рассказала, как командная работа коллектива может спасти человеческую жизнь

Алина Барсукова - настоящий профессионал! Фото: предоставлено героиней публикации

Алина Барсукова - настоящий профессионал! Фото: предоставлено героиней публикации

На сайте rostov.kp.ru близится к концу голосование за самого народного героя скорой помощи Ростова. Все они пришли работать в «неотложку» по зову сердца. Иначе - нельзя. И каждые сутки отдают частичку себя тем, кто остро нуждается в их помощи.

На страничке конкурса вы можете проголосовать за того, кого душа пожелает. А пока мы решили знакомить вас с каждым из них в отдельности.

"БИТВА ЗА ЖИЗНЬ – КОМАНДНАЯ РАБОТА"

Алину Барсукову можно бесспорно назвать настоящим профессионалом своего дела и поистине целеустремленным человеком. Окончив с отличием медицинский колледж в 2014 году, девушка получила бесценный опыт, проработав по профессии в Аксае, сейчас же она трудиться фельдшером ростовской подстанции скорой помощи № 9.

- На выбор профессии во многом повлияли родители, и старшая сестра, которая работает врачом-гематологом, - рассказала она. - И я им очень благодарна за то, что на первых парах дали мне верную подсказку. Уже сейчас не представляю жизнь без работы в родной скорой помощи.

По словам Алины, битва за жизнь – это во многом командная работа, где очень многое зависит, как от профессионализма того, кто приехал на вызов, так и от врачей стационара, где потом принимают пациента.

- Никогда не забуду случай, когда мы выехали на экстренный вызов к мужчине, который сильно порезал руку дома, - продолжает медик. - У пациента была сильно повреждена вена и открылось обширное кровотечение. Тогда казалось, что алой кровью был залит весь пол квартиры, зрелище просто страшное. Хорошо, что жена пострадавшего быстро отреагировала, и сразу позвонила в 03, ведь сам он терял сознание и был в состоянии геморрагического шока. По приезде мы тут же сделали необходимые действия и доставили пациента в ГБСМП Ростова-на-Дону. Уже там мужчину перевезли в экстренную операционную, где сосудистые хирурги боролись за его жизнь. К счастью, мужчине удалось вовремя помочь.

КАК МОЖНО СКОРЕЕ

Еще одним важным составляющем в отлаженной и четкой работе скорой помощи, безусловно, являются водители.

- Ведь именно они отвечают за то, чтобы пациент был доставлен в больницу, как можно скорее, - уверяет Барсукова. - Их профессионализм и водительское мастерство очень важны для нашего общего дела, это особенно четко понимаешь, когда мчишь вместе с тяжелым пациентом в стационар. В такие моменты каждая минута на счету. Когда наши парни молнией доезжают до больницы в самый час пик, минуя заторы – это дорого стоит. В этот момент очень важно, чтобы другие участники движения понимали, что карету "скорой" надо пропустить, ведь в ней может ехать пациент, чья жизнь висит на волоске. И я уверена: это счастье, что сегодня я работаю в команде настоящих профессионалов службы скорой помощи, большой многопрофильной больницы и приношу людям пользу.

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Это вечное движение скорых не останавливается ни на минуту в нашем городе уже много лет. Заступили на смену - получили вызов - примчались туда, где срочно нужна медицинская помощь - считанные секунды на принятие решения, от которого зависит жизнь человека - капельницы, уколы, непрямой массаж сердца, фиксирующие «шины» или жгуты, госпитализация - короткий отдых по возвращению на подстанцию – и снова на вызов, снова – в бой! Ведь работа на скорой - это всегда работа на передовой! (Подробности)