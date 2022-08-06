История одного преподавателя: как во время Чеченской кампании женщина переехала в Ростов и сделала карьеру в ростовском вузе

Хава Алаудиновна Магомадова 6 августа отмечает свой 65-летний юбилей. Фото: из архива героя публикации

В 2000 году, когда Чеченская Республика была охвачена второй волной военных действий, Хава Магомадова, проработавшая 21 год на руководящих должностях, в том числе в правительстве, по состоянию здоровья вынуждена была покинуть родину и уехать в Ростов-на-Дону. Дома она не выдерживала военной обстановки.

«КП - Ростов-на-Дону» узнала у Хавы Алаудиновны накануне ее юбилея, как, находясь вдали от родины и не имея своей крыши над головой, она стала одним из основоположников науки менеджмента и рекламы в донском регионе.

ДОЛГИЕ ПОИСКИ

Приехав в Ростов из Чечни, специалист долго не могла найти достойную работу. Среди аргументов, которые звучали: «Вы не молодая» и «Мы не можем вас взять на рядовую должность после того, как вы занимали руководящие посты». Устроиться приезжему человеку в то время было сложно.

В Чечне она также вела занятия у студентов Грозненского нефтяного института. И, вспомнив об опыте работы преподавателем, Хава Алаудиновна обратилась в Ростовский государственный строительный университет.

- Тогда мне было интересно, получится ли быть ближе к студентам, - вспоминает педагог. - Мой дядя Бислиев Абдул-Хамид был проректором Чечено-Ингушского университета им. Л.Н. Толстого. Именно на его примере я увидела, как можно работать со студентами и получить их уважение.

У Хавы Алаудиновны был достаточный багаж знаний, а еще больше было желание сделать что-то хорошее для принявшего ее города.

СТУДЕНТЫ НЕ БОЯЛИСЬ, А УВАЖАЛИ

По результатам аттестации Хаве Магомадовой, специалисту с двумя высшими образованиями, была предложена должность ассистента преподавателя на кафедре маркетинга и логистики.

- Я требовала от студентов только тех знаний, которые им пригодятся на практике, - вспоминает Хава Алаудиновна. - Они точно знали, что нельзя ко мне просто подойти и попросить поставить оценку, не заслужив ее. И, когда я уходила, ректор сказал: «Не уходите, пожалуйста» и «Это самый хороший преподаватель, который дружит со студентами, и они его любят».

«Тогда мне было интересно, получится ли быть ближе к студентам...». Фото: из архива героя публикации

Студенты действительно уважали своего преподавателя, а не боялись. И сейчас, когда встречают Хаву Алаудиновну в городе, они всегда здороваются и интересуются, как ее самочувствие.

РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШОГО ТРУДА

Сфера научных интересов педагога сводилась к управлению социальными и экономическими системами. Работая в РГСУ, Хава Алаудиновна принимала участие в очных и заочных конференциях, проводимых в вузах Ростова и Российской Федерации, печаталась в научных журналах, рецензируемых ВАКом России, Германии.

Багаж научных работ педагога велик. Фото: из архива героя публикации

В послужном списке у преподавателя - 6 лет в Грозненском нефтяном институте им. акад. М.Д. Миллионщикова, 13 лет - в РГСУ, защищенная кандидатская и готовая докторская диссертации, написанные ею книги по менеджменту, маркетингу, социологии и психологии рекламы, а также монографии по теме докторской диссертации, 120 научно-исследовательских и учебно-методических работ, более 15 учебно-методических комплексов, свыше 25 научно-исследовательских работ, рецензируемых ВАКом. Научная работа Магомадовой была отмечена почетными грамотами, благодарностями и занесением на доску почета РГСУ.

ЛЮБИМАЯ СУПРУГА, МАТЬ И БАБУШКА

Сильная женщина Хава Алаудиновна состоялась не только как ученый, но и как жена, мать и бабушка. Сейчас у нее подрастают внуки. Двое из них - медики: старший уже работает рентгенологом, а младший проходит ординатуру в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова. Накануне юбилея внук Абу-Муслим написал своей бабушке посвящение.

- Моя бабушка - легендарная. Этот человек достоит уважения. Она с присущей ей выносливостью перед трудностями жизни доказала, что чеченские женщины - это выдающиеся ученые, - пишет внук. - Где бы они не находились, они не сгибаются и не опускают руки. Они достойны, чтобы о них знали и говорили.

Своим умом, настойчивостью и целеустремленностью Хава Магомадова показала настоящий образец чеченской женщины.

Хава Алаудиновна Магомадова с супругом. Фото: из архива героя публикации

- Несмотря на определенные трудности, с которыми я столкнулась, Ростов-на-Дону подарил мне много хороших друзей и отзывчивых коллег. Спасибо им всем за помощь и поддержку, - отметила в завершении беседы педагог.