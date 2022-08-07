"Это была любовь с первого вызова!": Заведующая подстанцией "скорой" Ростова рассказала о том, как школа определила ее судьбу

Татьяна Арефина с самого детсва мечтала работать врачом. Фото: предоставлено героиней публикации

Сегодня, 7 августа, финальный день голосования на сайте rostov.kp.ru за самого народного героя скорой помощи Ростова. Все они пришли работать в «неотложку» по зову сердца. Иначе - нельзя. И каждые сутки отдают частичку себя тем, кто остро нуждается в их помощи.

На страничке конкурса вы можете проголосовать за того, кого душа пожелает. А пока мы решили знакомить вас с каждым из них в отдельности.

"ВЫБОР СДЕЛАН"

Порой, чтобы выбрать дело всей жизни людям требуются долгие годы, но Татьяна Арефина сразу знала, что хочет посвятить всю себя помощи людям. С 4 курса ростовчанка попала на практику в службу скорой помощи и с тех пор поняла, что это была любовь с первого вызова. И вот уже много лет она трудится заведующей подстанции №10.

- В семье я единственный медицинский работник, - делится она. - С самого детства меня восхищали люди в белых халатах. Какие они были статные, мудрые, понимающие. Когда в школе предложили проходить практику в больнице, сразу согласилась. Там мы помогали медперсоналу ухаживать за больными. В тот момент поняла, выбор будущей профессии сделан!

По словам Арефиной, ее заворожила неописуемая «скоропомощная» атмосфера.

- И дело не только в том, как на тебя все смотрят, когда мчишься с мигалкой на вызов, а в колоссальной ответственности за жизнь и здоровье тех, к кому спешишь на помощь, - продолжает собеседница.

КОГДА ОТКРЫВАЕТСЯ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Медик уверена, что в такой работе нужно быть готовым к любой ситуации и говорит:

- Очень благодарна всем учителям, кто был со мной в моменты становления.

Женщина признается, что, окончив вуз, она без колебаний сделала выбор в пользу работы врачом скорой помощи, и с годами эта любовь не только не угасла, а разгорелась еще больше.

- Да, сложно, трудно, волнительно, - поделилась медик. - Каждая новая смена не похожа не предыдущую. Ты и педиатр, и терапевт, и психолог, и хирург, и реаниматолог. Каждый раз новые адреса, условия, новые люди. И неимоверная усталость. Но, вот когда родные спасенного пациента на очередном тяжелом вызове на тебя сморят благодарностью, сразу открывается второе дыхание. Вот ради таких моментов и работаем!

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И в эти минуты, пока вы читаете истории наших конкурсантов – врачей и фельдшеров скорой помощи – и решаете, за кого отдать свой голос, многие из них - на смене. Спасают ростовчан с инфарктами, инсультами, пострадавших в ДТП, серьезно поранившихся в быту или на работе, чьих-то детишек, упавших, проглотивших инородный предмет… Никогда не знаешь, каким будет следующий вызов! (Подробности)