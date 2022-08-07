Алексей Логвиненко рассказал о еще одном благоустраиваемом пешеходном пространстве

В сентябре в Ростове появится еще одна благоустроенная пешеходная зона. Фото:пресс-служба городской администрации

В донской столице полным ходом идет благоустройство еще одного пешеходного пространства.

Как рассказал глава администрации Алексей Логвиненко, мероприятия по благоустройству пешеходных зон стартовали в 2020 году по поручению губернатора Василия Юрьевича Голубева.

ЗА ДВА ГОДА СДЕЛАНО МНОГОЕ

При поддержке и активном участии городских властей за два года в Ростове благоустроено уже восемь таких территорий.

Речь идет о бульваре Новоселов в Ворошиловском районе, о пересечение улицы Русской и переулка Медного в Железнодорожном районе, а также о территории по улице Большая Садовая, 120, и сквере Университетский в Кировском районе.

Также преобразились бульвар Измайловский в микрорайоне Суворовском в Октябрьском районе, территория по улице Селеванова в Первомайском районе, остров Зеленый и зона с объектами благоустройства в районе жилых домов No 75/3-75/5 по пр. 40-летия Победы в Пролетарском районе.

- Для продолжения начатой работы по созданию новых мест отдыха для горожан в этом году благоустроенное общественное пространство создается в Ворошиловском районе в створе улицы Добровольского и проспекта Королева, — прокомментировал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ДЕРЕВЬЕВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

Отметим, что этим проектом предусмотрена укладка плиточного покрытия, обустройство газонов, монтаж металлических пешеходных ограждений, установка скамеек, урн, освещения.

Также территорию озеленят. Там высадят 52 дерева хвойных и лиственных пород и 263 кустарника.

Сдать объект планируется к сентябрю.

- Отмечу, что этот проект еще один положительный пример часто-государственного партнерства. 8 миллионов рублей вложил в благоустройство город, столько же — бизнес, — подчеркнул Алексей Валентинович.

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ЕЩЕ?

Тем временем, в самом разгаре и работы в парке культуры и отдыха «Дружба».

Там начался первый этапа масштабного благоустройства. Здесь уже залили фундамент основания под сцену, провели подготовительные работы по устройству верхней чаши фонтана и основания для подпорных стен, завезли щебень. Для безопасности граждан территория ограждена по периметру, установлены камеры видеонаблюдения.

- Все работы выполняются по графику с соблюдением сроков в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», - пояснил сити-менеджер.

Благоустройство территории парка запланировано в три этапа.

ГОРОДСКИЕ ПАРКИ — ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ РОСТОВЧАН

К слову, остальные парки донской столицы также активно развивают и благоустраивают. Эти зоны — излюбленные места отдыха горожан. В самый разгар лета парки становятся особенно оживленными. Жители и гости города с семьями приходят прогуляться по тенистым аллеям, прокатиться на аттракционах, посетить культурно-развлекательные мероприятия.

- Чтобы прогулки посетителей были более комфортными, зеленые общественные пространства мы активно благоустраиваем и развиваем, — добавил Алексей Валентинович.

Так, парк «Левобережный» является одним из самых популярных на сегодняшний день местом отдыха. Здесь проходят знаковые городские мероприятия, кроме того, обустроены спортивные и игровые пространства, пляжная зона.

- Мы с семьей стараемся каждые выходные бывать в этом парке. На мой взгляд, «Левобережный» - один из лучших парков не только в донской столице, но и на юге РФ, — выразила свое мнение ростовчанка Анна Шмелева.

КОМФОРТ ГОРОЖАН — В ПРИОРИТЕТЕ

Не менее достойным является и Парк им. М. Горького - центральный парк аттракционов. Из него можно выйти на всеми любимые улицу Пушкинскую и площадь Соборную. К празднованию 85-летия Ростовской области здесь высадили цветочный ковер. После ремонта работает известный всем фонтан «Нептун».

А парк им. Н. Островского - самый большой и самый зеленый в городе.

- Здесь растет более 5 тысяч деревьев, в том числе редких пород. На территории имеются площадки для волейбола, йоги, воркаута, спортивные тренажеры и велодорожки. В настоящее время в парке обустраивают пешеходные аллеи, — рассказал глава Администрации города.

И за всем этим «зеленым хозяйством» в Ростове тщательно следят, потому что создание комфортной среды для граждан — один из приоритетов работы городской администрации.