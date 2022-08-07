В Шахтах зооволонтеры два месяца боролись за жизнь дворового пса, которого заживо чуть не съели клещи

Спустя два месяца лечения пес превратился из заморыша в настоящего красавца. Фото: Реабилитационный центр бездомных животных г. Шахт

В один из дворов многоэтажных домов в городе Шахты Ростовской области неизвестный подбросил больного щенка умирать мучительной и голодной смертью. Животное вовремя заметила жительница одной из квартир. От вида собаки женщина пришла в ужас. Но не прошла мимо, забрала его к себе и попыталась спасти.

НЕ БЫЛО ВИДНО ДАЖЕ ГЛАЗ

Дело было еще мае месяце, когда шахтинка возвращалась после работы домой. У своего подъезда женщина заметила нечто, лежащее на ступеньках.

- Ни головы, ни глаз, ничего не было видно, - вспоминает собеседница.

Когда сердобольная дончанка решила выяснить, что же такое лежит около ее подъезда, оказалось - двухмесячный щенок. Животное было истощено, к коже присосались клещи, малыш дышал с большим трудом. А глаза были под толстым слоем закиси и гноя. Девушка не смогла бросить несчастного на произвол судьбы, поэтому забрала его к себе на передержку и дала кличку Демис. А потом обратилась за помощью к зооволонтерам.

- На приеме и ветеринара выяснилось, что у малыша демодекоз генерализованной степени. При чем клещей было сразу два типа. Но это полбеды. У Демиса была еще и стафилококковая кожная инфекция, анемия и полное истощение. С глазками тоже полная беда, они были полностью залеплены гноем. У него даже не было сил есть, - еле сдерживая слезы, рассказывает женщина.

ЖИВ ЛИ?

После обследования у доктора волонтеры приступили к лечению. Говорят, первые шесть дней были самыми сложными. Демис не мог самостоятельно сделать и глотка воды, людям приходилось кормить его со шприца специализированным кормом. Но и здесь пациента могла поджидать опасность, так как специализированный корм для лечения демодекоза имеет множество побочных эффектов. Он через кровь проникает в печень животного и начинает там накапливаться. А это могло бы привести к отказу не только печени, но и почек.

- Мы пытались скрещивать этот корм с другими. Так как и дать опасно, а если не дать, станет еще хуже. Я с волонтерами так была напугана, что когда тогда мы входили в комнату, где спал Демис, прислушивались к его дыханию. Жив ли?

ИЗ ЗАМОРЫША В ХОЛЕНУЮ СОБАКУ

И вот спустя время пес начал идти на поправку. Как маленький ребенок он сначала стал радовать своих волонтеров первыми самостоятельными шагами. Потом еще и кушать стал сам. А когда дошел от пеленки до туалета, - радости не было предела.

- Теперь у Демиса прекрасный аппетит, играет с игрушками. И даже грызет дверь, а иногда лает, требуя к себе внимания. Могу сказать, что кризис миновал, значит, жить будет, - делится результатами лечения собеседница.

За два мучительно-тяжелых для собаки месяца Демис из щенка "на грани" он превратился в собаку с шелковистой шерсткой и озорными глазами. Теперь уже подросшему и холеному псу ищут любящих хозяев и семью. Волонтеры говорят, что ему лучше подойдет жизнь в частном доме. Но главное, что у него есть эта жизнь.

- Искренне верим, что она будет счастливой. Иначе - зачем он так отчаянно за нее боролся, - улыбаются спасители Демиса.

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