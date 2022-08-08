Около 800 ростовчан отметили День железнодорожника благотворительным забегом

Фото: предоставлено СКЖД

6 августа в ростовском парке «Левобережный» прошел благотворительный забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника.

Первыми на дистанцию 500 метров вышли дети. Затем стартовали взрослые на отрезках 1520 и 5000 метров. В общей сложности в забегах на трех дистанциях приняли участие около 800 человек, включая работников предприятий Северо-Кавказской железной дороги и членов их семей. Победители, занявшие первые, вторые и третьи места, получили призы и подарки. Каждому финишировавшему вручили памятную медаль.

Фото: предоставлено СКЖД

В церемонии награждения победителей забега приняли участие начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Александр Тюрин и управляющий филиалом Банка ВТБ в Ростове-на-Дону Юрий Авдеев.

Фото: предоставлено СКЖД

По итогам благотворительного забега была собрана сумма, необходимая для лечения 18-летнего Никиты Шевченко. Никите поставлен диагноз «несовершенный остеогенез» (болезнь «хрустального человека»), из-за чего он уже пережил более 50 переломов. В процессе множественных операций стали деформироваться ноги, в результате чего он уже 2 года не ходит. Теперь у него появилась возможность пройти курсы восстановительного лечения.

Отметим, что благодаря проведению благотворительных забегов в границах СКЖД, начиная с 2017 года 8 детей уже получили возможность пройти современное высокотехнологичное и дорогостоящее лечение.

Параллельно благотворительному забегу в парке прошел масштабный спортивно-музыкальный праздник для всей семьи.

Фото: предоставлено СКЖД

На различных площадках ростовчане и гости города смогли принять участие в мастер-классах по танго, приготовлению мороженого и гончарному делу.

Кроме того, работали многочисленные аттракционы, где можно было, например, посоревноваться в стрельбе из лука, создать анимированную видео-открытку или получить в подарок свой шарж.

Фото: предоставлено СКЖД

Настроение гостей праздника поднимали творческие и спортивные коллективы донской столицы. Завершилось празднование Дня железнодорожника красочным фейерверком.