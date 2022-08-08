«Ради жизни!»: Завершилось голосование на звание самого народного героя скорой помощи

Владимир Ненашев - врач скорой помощи подстанции № 8. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Владимир Ненашев - врач скорой помощи подстанции № 8. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Несколько недель, с 13 июля по 7 августа, на сайте rostov.kp.ru наши читатели отдавали свои голоса самым лучшим врачам «скорой помощи» Ростова-на-Дону. Выбор сделать было очень не просто, ведь каждый из десяти участников конкурса "Ради жизни!" - настоящий профессионал своего дела.

КАЖДЫЙ ДОСТОИН

Все время пока шло голосование врачи-участники делились своими историями, рассказывая о буднях неотложки. А рассказать им было что: каждый их день - в режиме нон-стоп, от одного вызова до другого.

Вот - только пару минут назад спасали одного ростовчанина от смерти, а уже мчат на другой вызов - спасать пострадавших в ДТП, принимать роды, или оказывать помощь при инфарктах и инсультах. И так каждый день - будь-то будни, выходные или праздники.

А тем временем читатели сайта «КП - Ростов-на-Дону» знакомились с нашими участниками и делали свой выбор. Понимая, что каждый кандидат достоин называться самым лучшим врачом.

Победы достоин каждый. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

К слову, голосовать можно было не просто за нескольких участников одновременно, но и каждый день. Лидеры сменяли друг друга. И в напряженной борьбе победил Владимир Ненашев - врач скорой помощи подстанции № 8. За него проголосовали 22 840 (!) раз.

Более 33 лет он проработал в «неотложке» и признается, что помнит наизусть кардиограммы каждого своего пациента.

"ВЫРЫВАЯ ЧЕЛОВЕКА ИЗ ЛАП СМЕРТИ"

- Мы должны быстро прибыть, осмотреть, выслушать, использовать диагностическую аппаратуру и оперативно принять решение, - поделился доктор. - У нас есть очень важное отличие от всех медицинских учреждений – мы прибываем к пациенту первыми. И от нашего профессионализма многое зависит. Это огромная ответственность!

Кого только Владимир не спасал: и оказывал медицинскую помощь иностранным болельщикам во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, и даже 100-летнего ростовского ветерана с его супругой отвозил в больницу.

И, по его словам, уже не представляет своей жизни без выездов. И считает врачей скорой настоящими бойцами на передовой линии жизней других людей.

- Один голландский врач сказал такую фразу: «Светя другим, сгораю сам», - делится победитель. - Сравнив нашу работу с пылающим факелом, я бы ее перефразировал: «Светя другим, не сгораю сам». Вы просто себе не представляете, какие колоссальные силы отдаешь, вырывая человека из лап смерти. Но это и возвращается к тебе троекратно - ощущением нужности обществу, служению людям и самой благородной профессии на земле. Дает новые силы и немеркнущий внутренний свет.

На днях победителя мы пригласим в нашу редакцию для награждения.

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