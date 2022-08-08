Мать-одиночка с двумя детьми рассказала, как выживает в полуразрушенном доме в Ростовской области

Мать с двумя детьми вынуждена жить в старом доме без воды и отопления Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Боковского района Ростовской области 36-летняя Прасковья Матвиенко одна воспитывает дочерей. Старшей Русалине - 12 лет, младшей Алене - 11. Девочки–погодки - самое большое счастье для Прасковьи.

"НА ДРУГОЕ БЫ И НЕ ХВАТИЛО"

Мать мечтает, чтобы дети жили в комфортных условиях. Говорит: чтобы купались в ванне, а не в тазике. И не искали зимой дрова по поселку. Казалось бы, запросы не заоблачные. Вот только для матери-одиночки купить нормальный дом или хотя бы квартиру оказалось не под силу.

По словам Прасковьи, гражданский муж бросил ее и детей, когда младшей было всего два месяца. Алименты он не платит и давно живет своей жизнью с новой семьей.

- Как только он ушел от нас, на материнский капитал - на тот момент это было 450 тысяч рублей - купила ветхий домик без удобств на окраине хутора Белавина. Там было только печное отопление. Отсутствовал водопровод. Мне тогда было лет 25. Молодая, глупая, вот и взяла непонятно что. Да, впрочем, на другое жилье мне бы и не хватило денег, - рассказывает мать-одиночка.

Районная администрация, как казалось женщине тогда, вошла в ее непростое положение.

- Мой дом признали аварийным и быстро снесли. Местные чиновники заверили, что взамен дадут другой дом. И вот прошло уже лет семь, а воз и ныне там, - продолжает Прасковья.

Правда, этой весной женщине все же предложили бесплатное жилье. Вот только, с ее слов, оно еще хуже, чем снесенный флигель.

Деревянный флигель не спасет даже капремонт. Фото: предоставлено героиней публикации

- Там просто страшно находиться. Полуразвалившиеся стены, двор завален тряпками. В самом доме выбиты стекла, лежит какой-то мусор. Я, конечно, отказалась, - продолжает Прасковья.

ДЕТИ СОБИРАЮТ ХВОРОСТ

Уже почти семь лет Прасковья с детьми живет у родителей, но и у них условия далеки от идеальных. Площадь флигеля примерно 30 квадратных метров. В одной комнате зал, он же – спальня для всех членов семьи, а это – пять человек: Прасковья, ее дочери и родители. Другая комната служит кухней.

- Вода – в колодце. Стиральной машины нет, поэтому белье полоскаем в тазике на улице. Зимой это больно. Причем, в прямом смысле. От мороза и холодной воды руки сводит судорогой, - рассказывает дончанка.

Топят дом углем, 14 тысяч уходит на то, чтобы запастись им на зиму. Но иногда он подходит к концу уже к началу марту. И тогда дочери Прасковьи отправляются за хворостом.

- Девочки часто плачут и спрашивают: «Мам, почему мы не можем, как наши одноклассницы, купаться в ванне и иметь свою комнату?», - сетует женщина.

Чтобы хоть немного заработать, Прасковья приехала в Ростов. Дочки - с бабушкой и дедушкой.

- Вот тружусь дворником. Благо, предоставили бесплатную комнату в общежитии. За работу платят 900 рублей в сутки. Правда, не всегда, - поясняет Прасковья.

Зимой семью от холодов спасает печка. Фото: предоставлено героиней публикации

Каждую копейку женщина откладывает. Она понимает, что на новый дом накопить не сможет.

- Но телефоны девочкам и обновки к школе обязательно куплю, - улыбается Прасковья.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» запросила у администрации Боковского района официальный комментарий по теме. Как только мы получим ответ на запрос, опубликуем его на нашем сайте.

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