В Калмыкии осудили членов банды, которые с гвоздодером напали на владельца колбасного цеха и его жену

В ходе расследования оперативниками были задержаны лица, совершившие данные преступления. Фото: сайт СК по Республике Калмыкии.

Верховный суд Республики Калмыкия вынес приговор организатору и членам банды, совершавшим разбойные нападения и убийство в Калмыки и Ростовской области. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета РФ.

Следствием и судом было установлено, что в ноябре 2020 года участники группы, облаченные в маски с прорезями для глаз и перчатки, вооруженные металлическими гвоздодерами и обрезами охотничьих ружей, совершили разбойное нападение на колбасный цех и домовладение, принадлежащие жителю Сарпинского района Республики Калмыкия. Владельцу предприятия и его супруге были причинены тяжкие телесные повреждения. А один работник предприятия от полученных травм скончался. В ходе расследования оперативниками были установлены и задержаны лица, совершившие данные преступления.

На территории Ростовской области были обнаружены тайники с имуществом. Фото: сайт СК по Республике Калмыкии.

Задержанные дали признательные показания по этому факту. Кроме того, члены банды сознались, что с 2014 совершили еще четыре разбойных нападения на территории Ростовской области. Но тогда эти преступления так и остались нераскрытыми. Причастность указанных лиц к совершению данных преступлений была подтверждена заключениями молекулярно-генетических, медицинских, почвоведческих, компьютерных и других судебных экспертиз, показаниями потерпевших, свидетелей и результатами оперативно-розыскной деятельности.

Злоумышленники выдали полицейским предметы и ценности, добытые преступным путем. Так, в ходе обысков на территории Ростовской области были обнаружены тайники с имуществом, а также схрон с разнокалиберными боеприпасами, оружием и взрывчатыми веществами. Следствие установило, что в то время они были действующими сотрудниками правоохранительных органов Ростовской области.

Своим вердиктом присяжные заседатели признали фигурантов виновным в совершении инкриминируемых им преступлений. Верховный суд Республики Калмыкия приговорил организатора банды к 24 годам колонии строгого режима.

Остальные двое членов банды получили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет и 14 лет колонии строго режима. Все осужденные были лишены специальных званий.

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