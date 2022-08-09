В этом году коллективу «Юность», прикрепленному к гимназии № 117 в Советском районе Ростова, исполняется 10 лет. Фото: предоставлено Юлией Орешкиной.

В Ростове ученицы ансамбля народного танца захотели отблагодарить своего педагога за учебу, устроив в честь дня рождения коллектива концерт на ступеньках родной 117-й гимназии.

Восьмиклассницу Юлию Орешкину девочки-танцовщицы пригласили в качестве ведущей и одной из первых бывших учениц коллектива. Девушка рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», как их благодарный порыв вызвал слезы радости не только у преподавателя, но и простых прохожих.

"УЧИТЕЛЮ — НИ СЛОВА"

Школьницы заказали для своего педагога Юлии Канаевой торт и купили цветы. Но главное, что они приготовили, - это танцы, флэшмоб и поздравительную речь. Дело было в Советском районе. Аккурат на ступеньках гимназии.

В этом году коллективу «Юность», прикрепленному к гимназии № 117 в Советском районе Ростова, исполняется 10 лет. Фото: предоставлено Юлией Орешкиной.

Поначалу тренер, руководитель и основатель ансамбля Юлия Канаева, попавшая, словно Золушка, на бал, была в шоке, признается ведущая церемонии. Но потом начала догадываться о цели своего визита в гимназию.

Средняя группа ансамбля исполнила свой коронный танец «Озорные барышни», а взрослые девушки станцевали «Пестрые вечерки». Именно с этими показательными номерами выступают танцовщицы на всех важных соревнованиях России по народному танцу и городских мероприятиях в Ростовской области.

- Все были на грани слез, - вспоминает девушка. - Девочками была проделана огромнейшая организаторская и командная работа, преодолены десятки препятствий и трудностей, возникающих на пути создания такого масштабного мероприятия, имея лишь одного человека в группе, достигшего 18-лет.

И вот, настал час Х, долгожданный гость прибыл «на базу», сердце выпрыгивает от волнений, а дрожь пробегает по всему телу, все на позициях.

Все танцы станцованы, речи сказаны, любимый наставник тронут. Ожидания в тысячекратном размере превзошли реальность. А виною всему живые эмоции, овации, слезы радости, искренность и желание по-настоящему сказать спасибо тренеру и человеку, который вложил в душу в каждого присутствующего и свое дело.

- Даже для моей бабушки, которая наблюдала за всем со стороны, это получилось очень трогательное и теплое событие, - вспомнила девушка.

Девочки подарили своему воспитателю торт. Фото: предоставлено Юлией Орешкиной.

В конце поздравления педагог не удержалась и пустилась в пляс под песню «Солнце Монако» в финальном флешмобе.

СУПРУГА ТОЖЕ ПОДГОВОРИЛИ

Как оказалось, к празднику танцовщицы готовились заранее. В этом году коллективу «Юность» исполняется 10 лет. И таким образом его ученицы решили поздравить своего любимого педагога по танцам с этим замечательным событием.

- Нам помог супруг Юлии Владимировны, - призналась ведущая церемонии. - Это было несложно, так как их дочь тоже танцует в этом же творческом коллективе. Она попросила своего папу вывезти маму «как бы в магазин». Но тот случайно завернул к гимназии, где педагога уже встретил диджей и усадил в «зрительный зал» для нее одной.

Сама руководитель ансамбля до последнего ничего не знала. А позже призналась: это был лучший день рождения в ее жизни!

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