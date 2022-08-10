Депутаты гордумы обсудили перспективы создания парков в Советском районе Ростова

В Советском районе Ростова депутаты гордумы провели выездное совещание. Фото: пресс-служба городской Думы

В Ростове депутаты городской Думы провели выездное заседание в Советском районе города. Мероприятие прошло в преддверии очередной думской сессии, на которой заслушают отчет о работе районной администрации по благоустройству территории.

ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Депутаты осмотрели две проблемные, по мнению местных жителей, зоны. Речь идет об окраине Левенцовки и балки Рябинина, расположенной между проспектом Еременко и 339-ой Стрелковой Дивизией.

Дмитрий Олейников, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, председатель комиссии по городскому хозяйству, строительству и земельным вопросам подчеркнул, что именно с этими территориями связаны многочисленные обращениями граждан.

Так, жители Левенцовки с нетерпением ждут, когда в районе появится парк.

А балка Рябинина, по которой протекает родник, сама по себе уже – готовая зеленая зона отдыха, уникальная для такого густонаселенного района. В ней есть овраги, ручьи, деревья. Но крайне не хватает элементарного: уличного освещения, дорожек, урн, скамеек.

- Конкретные работы выполнены пока только вокруг возводимого военнослужащими ЮВО храма в честь святого Георгия Победоносцева. Остальная же часть балки продолжает оставаться природным неблагоустроенным оазисом в окружении плотно застроенного многоэтажками микрорайона, — пояснил Дмитрий Олейников.

А проспект Маршала Жукова и вовсе заканчивается полем, заросшим сорняками.

Но у этой территории есть большие перспективы. В будущем здесь, на участке, который ограничен улицами Еляна, Букетной, Ткачева и проспектом Солженицына, разобьют парк. К слову, это предусмотрено генеральным планом застройки города.

В - ПЕРСПЕКТИВЕ – ПАРК НА 12 ГЕКТАРАХ

Главный архитектор донской столицы Юрий Берестов рассказал участникам заседания, что площадь будущего парка, — чуть больше 12 гектаров.

- Это около 300 метров в ширину и 400 в длину, пояснил он. – Парк будет граничить с озером в карьере недалеко от ТЭЦ-2. Площадь зеркала воды этого водоема составляет 6 гектаров.

Он также сказал, что генпланом города подразумевается именно парком завершить длинную общественно-деловую зону, в которой будет поликлиника, спорткомплекс, храм и различные учреждения.

Юрий Берестов считает, что к благоустройству парка можно будет приступить, когда будет окончена жилая застройка района.

- То, что мы увидели – это действительно реальная проблема, и ее надо решать. Мы будем требовать от администрации города, чтобы до конца года были разработаны мероприятия по развитию двух территорий, которые мы сегодня объехали, — подвел итог выездному заседанию депутат Дмитрий Олейников.

СКВЕР НА МАЛИНОВСКОГО

К слову, более ясные временные перспективы у Комсомольского сквера, расположенного вдоль проспекта Малиновского. Эту территорию для благоустройства выбрали сами ростовчане, проголосовав за нее в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Уже в следующем году сквер станет точкой притяжения для горожан. В нем появятся прогулочные дорожки, освещение, площадка для выгула собак и так далее. А чтобы снизить шумность от проспекта Малиновского, установят специальные экраны.

Кстати, предполагается, что в сквере построят специальную стену для граффити.

В завершении Дмитрий Олейников подчеркнул, что на ближайшем заседании фракции «Единая Россия» в городской Думе предложения постоянной комиссии будут рассмотрены и с большой долей вероятности трансформируются в конкретные поручения, прописанные в проекте думского решения. Голосовать за него депутаты будут в ходе 13-го очередного заседания городской Думы 23 августа.

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