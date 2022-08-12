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Общество12 августа 2022 8:39

Ростовчанин собрал уникальную коллекцию из двух тысяч фото и передал Музею истории донского казачества

30 лет Владимир Ноздрев собирал уникальные фото и переписки о жизни суворовцев из Новочеркасска
Лейла МИРИШОВА
Скоро коллекцию Владимира Ноздрева сможет увидеть любой ростовчанин.

Скоро коллекцию Владимира Ноздрева сможет увидеть любой ростовчанин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Ростовской области Владимир Ноздрев три десятка лет собирал уникальные фото и бумаги о Новочеркасском суворовском военном училище. И вот на днях передал их Музею истории донского казачества. О том, из чего состоит его коллекция и почему он это сделал, дончанин рассказал корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону".

СОТНИ ОФИЦЕРОВ, УЧЕНЫХ, ВРАЧЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ

Как оказалось, родом Владимир Ноздрев из Сызрани. Его мать и отец – участники Великой Отечественной войны. В 1950 году главу семейства, Василия Евлампиевича, перевели служить в Новочеркасск, где Владимир поступил в школу. После отправился в Новочеркасское суворовское военное училище, а затем продолжил обучение в командно-инженерном училище имени М.И. Неделина. На протяжение 22-х лет он проходил службу в ракетных войсках.

Главный корпус училища. Фото предоставлено героем публикации.

Главный корпус училища. Фото предоставлено героем публикации.

- У каждого человека есть такие периоды и события, которые определяют дальнейший его жизненный путь и в целом – судьбу, - поделился Владимир. - Для более тысячи юношей такой вехой стала учеба в Новочеркасском суворовском военном училище. В родных стенах прошли наши детство и юность, там мы стали гражданами Великой страны, получили глубокие и обширные естественнонаучные и гуманитарные знания, закалились нравственно и физически. За двадцать лет из училища в Большую жизнь вышли сотни высокообразованных офицеров и ученых, врачей и строителей, инженеров и рабочих, которые внесли свой значительный личный вклад в развитие не только вооруженных сил, но и страны в целом.

Фотограф Владимир Ноздрев. Фото предоставлено героем публикации.

Фотограф Владимир Ноздрев. Фото предоставлено героем публикации.

РЕДКИЕ КАДРЫ

По словам краеведа, училище играло важную роль в жизни Новочеркасска. В 1996 году Владимир загорелся идеей собрать, как можно больше фото, документов и ценных книг, которые сохранят память на долгое время.

Один из кабинетов учебного заведения. Фото предоставлено героем публикации.

Один из кабинетов учебного заведения. Фото предоставлено героем публикации.

За годы работы в коллекции краеведа собралось около 2000 фотографий и материалов о жизни военного училища. На одном из фото можно увидеть мастерские, которые располагались в подвальных помещениях училища, кадры разных корпусов здания, актовый зал, спальные комнаты и столовую. Среди его находок можно отыскать выпускные фотоальбомы и даже переписки воспитанников училища и родителей.

Военная подготовка. Фото предоставлено героем публикации.

Военная подготовка. Фото предоставлено героем публикации.

В начале августа он передал часть своей коллекции в Музей истории донского казачества города Новочеркасска.

- Сотрудники смогут обеспечить правильный уход за материалами, бумагой и передать все это потомкам. В скором времени планирую отдать еще несколько важных экземпляров, - рассказал Владимир Ноздрев.

Спальня одной из рот. Фото предоставлено героем публикации.

Спальня одной из рот. Фото предоставлено героем публикации.

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