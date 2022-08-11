«Новые школы создают новое будущее Ростовской области»: Александр Ищенко ознакомился со строительством и ремонтом учебных заведений в Батайске

Александр Ищенко ознакомился с ходом строительства и модернизации учреждений образования в Батайске. Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, Александр Ищенко, побывал в Батайске и провел мониторинг строительства новой школы в Северном районе. Также парламентарий посетил гимназию № 7, старейшую в городе. В ней сейчас идет капитальный ремонт.

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

Оба учебных заведения были включены в Народную программу «Единой России» по просьбе граждан.

Сейчас Батайск активно развивается, идет масштабное жилое строительство.

Школу начали строить в сентябре прошлого года. Автор фото: пресс-служба ЗС РО

В частности, растет микрорайон «Прибрежный». В планах – возвести в нем еще 22 высотки. Поэтому очевидно, что людям нужны и новые учебные заведения, и детские сады, и дороги.

Отметим, что строить школу, которая имеет все шансы стать одной из лучших в регионе, начали осенью прошлого года.

Объект возводят в соответствии с графиком. Фото: пресс-служба ЗС РО

Она рассчитана на 600 учеников. Стоимость проекта – более 378 миллионов рублей. Финансирование выделялось из федерального, областного и местного бюджетов. Строительство идет согласно графику и готовность объекта высокая.

ШКОЛА БУДУЩЕГО

Школа представляет собой настоящий инновационный учебный центр. Ее ученики смогут не только получать знания, но и реализовывать себя в творчестве, спорте и многом другом.

Кроме актового зала в ней будут гримерная и костюмерная. Так что любителям театрального творчества будет, где развернуться.

Еще в учебном заведении откроют студию для занятия хореографией, тренажерный зал. Построят футбольную и волейбольную площадки, а также - большой стадион.

Для младших классов будет работать «школа полного дня». Ученики смогут не только сделать домашнее задание с учителями, но даже поспать днем.

Александр Ищенко считает, что новая школа станет для учеников настоящим вторым домом. Фото: пресс-служба ЗС РО

- Побывав на объекте, убедился, что новая школа просторная и красивая. Здесь есть все необходимое не только для обучения, но и для проведения досуга, включая большой актовый зал, полностью приспособленный для театральных постановок, и современный спортивный зал. А в столовой предусмотрен полный цикл производства, что позволит обеспечить разнообразие рациона. Я уверен, что для будущих учеников школа станет настоящим вторым домом. Тем более что ждать осталось не так долго – школа должна открыться весной 2023 года, - прокомментировал Александр Ищенко.

В новой школе будет столовая, в которой предусмотрен полный цикл производства. Фото: пресс-служба ЗС РО

ЧТО ЕЩЕ В ПЛАНАХ

Кроме того, гимназия № 7 также станет комфортной, современной и, в тоже время, сохранившей свой исторический облик после реконструкции.

Основное здание учебного заведения было построено более века назад, с 50-х годов оно неоднократно достраивалось.

На капремонт гимназии выделили 164 млн рублей из бюджетов всех уровней. Планируется, что объект сдадут в апреле следующего года.

В старейшей гимназии Батайска идет капремонт. Фото: пресс-служба ЗС РО

Также скоро в Батайске начнут строить еще одну школу, рассчитанную на 1340 мест. Объект возведут в Авиагородке.

Это – тоже предложение батайчан, которое вошло в Народную программу.

– На примере Батайска можно увидеть, что новые школы создают новое будущее Ростовской области и России в целом, - сказал Александр Валентинович.

Также он отметил, что по темпам развития системы образования Батайск сейчас находится в первой тройке муниципалитетов области.

- И если за последние пять лет в городе было введено 750 новых мест для школьников, то в ближайшие два с половиной года планируется добавить еще около 4 тысяч школьных мест, - рассказал спикер ЗС.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ – НА СТРОГОМ КОНТРОЛЕ

В целом же, на Дону сегодня строят еще 16 новых школ.

- И не только в крупных городах, но и в сельской местности. Это направление имеет приоритетное значение и для губернатора, и для депутатского корпуса, – подчеркнул Александр Ищенко.

Напомним, что дончане направили в Народную программу порядка 230 тысяч предложений.

Сейчас депутаты донского Заксобрания активно ведут мониторинг реализации Народной программы.

Парламентарии встречаются с представителями местных администраций, подрядчиками, жителями городов и поселений, вместе проверяют ход работ.

Такая работа позволяет отслеживать качество и своевременность выполняемых работ, выявлять вопросы, требующие оперативного решения.

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