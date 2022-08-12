Ростовские ученые рассказали об особенностях леворуких людей

13 августа во всем мире отмечается День левшей. Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

13 августа во всем мире отмечается День левшей. Сегодня можно встретить огромное количество товаров для леворуких людей. Начиная от ручек, заканчивая специальной клавиатурой в смартфонах.

"ТЫ НЕ ТАКОЙ" - ЭТО БОЛЬНО!"

- Мои родители никогда не пытались «переделать» меня, и более того, «боролись» за мое левшество со старшим поколением семьи, которые пытались меня поправить или переучить, — поделилась ростовская левша Арина Устинова. - Не хочу, чтобы это было воспринято как трагедия или ущемление прав, но, когда ребенку говорят – «ты не такой», это больно. Но с исключительной поддержкой родителей ваш ребенок скорее всего даже не запомнит этого момента из детства.

За годы исследований специалисты выявили несколько интересных фактов. Например, в мире насчитывается 17-20% леворуких жителей. А большой процент левшей зафиксирован среди жителей крайнего Севера. Это связано с экстремальными условиями жизни в этом районе. Также среди знаменитостей есть много леворуких людей. Или вот - известный итальянский художник Леонардно да Винчи, политический деятель Уинстон Черчилль, ученый Альберт Эйнштейн и актер Чарли Чаплин. Об особенностях левшей рассказали ученые ЮФУ.

ЛОГИКА И АДАПТАЦИЯ

- Мы не можем сказать, что какое-то полушарие выполняет строго определенную функцию, - - говорит доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии Академии психологии и педагогики Оксана Саакян. - Дело в том, что наша речь регулируется не только левым полушарием, где находится центр речи у праворуких людей, но и правым — оно в свою очередь отвечает за понимание эмоциональной окраски речи, умение использовать метафоры.

Левое полушарие в целом можно назвать — логиком, которому присуще понимать и использовать сложные понятия и выражения. Правое полушарие, отвечая за более творческую направленность восприятия мира, выполняет также очень важную функцию — адаптацию человека к новым, меняющимся условиям. Согласованность двух полушарий друг с другом заключает в себе индивидуальность каждого человека на земле.

ЧТО ТАКОЕ ЛЕВШЕСТВО

По словам специалиста, в целом люди делятся на три типа: крайний правый профиль — доминирование правой стороны тела и психической симметрии правого полушария, крайний левый профиль — доминирование левой стороны тела и левого полушария, и равно распределенный, то есть если человек предпочитает левую руку при письме, то правой рукой ему может быть удобно делать другие вещи — держать мышку, резать ножницами.

- Равно распределенных профилей гораздо больше, чем остальных, - добавляет собеседник. - Но если такие встречаются, то мы можем наблюдать, например левшу с доминируемым правым полушарием, у которого будут наиболее ярко выражены творческие способности, у правши с доминируемым левым полушарием более развита способность мыслить логично, последовательно.

А еще, затрагивая тему левшей, можно встретить такое понятие, как левшество. Оно имеет более широкое значение, когда человек задействует не только левую руку, но и всю левую сторону: ухо, ногу, глаз. Также можно встретить понятие леворукость. Оно предполагает удобство использования левой руки только при письме, а остальные действия совершаются правой рукой.

ФОРМИРУЕТСЯ НА ПОЗДНИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ

- Есть такое явление, как амбидекстрия, когда человек одинаково управляется и с правой, и с левой рукой, — добавила Оксана Саакян. - Что важно, при письме амбидекстеры могут одинаково писать мелкими и крупными буквами обеими руками. Считается, что амбидекстрию можно развить, как навык, однако такие люди, возможно будут успешны, гибки в своих когнитивных способностях за счет сглаженности своей функциональной асимметрии.

К слову, перинатальные психологи считают, что функциональная межполушарная асимметрия формируется на поздних сроках беременности. Это зависит от того, с какой стороны ребенок любит лежать в утробе матери. Когда малыш появляется на свет. То мама предпочитает гладить какую-то одну его сторону, потому что другую постоянно прижимает к своей груди. От этого зависит правша или левша мама, отсюда какая-то сторона ребенка больше стимулируется. Когда ребенок первый раз начинает брать предметы для письма, на данном этапе он уже имеет свою сформированную психику, привычки и предварительную картину.

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