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Общество12 августа 2022 13:03

Ростовские ученые рассказали об особенностях леворуких людей

13 августа во всем мире отмечается День левшей
Лейла МИРИШОВА
13 августа во всем мире отмечается День левшей.

13 августа во всем мире отмечается День левшей.

Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

13 августа во всем мире отмечается День левшей. Сегодня можно встретить огромное количество товаров для леворуких людей. Начиная от ручек, заканчивая специальной клавиатурой в смартфонах.

"ТЫ НЕ ТАКОЙ" - ЭТО БОЛЬНО!"

- Мои родители никогда не пытались «переделать» меня, и более того, «боролись» за мое левшество со старшим поколением семьи, которые пытались меня поправить или переучить, — поделилась ростовская левша Арина Устинова. - Не хочу, чтобы это было воспринято как трагедия или ущемление прав, но, когда ребенку говорят – «ты не такой», это больно. Но с исключительной поддержкой родителей ваш ребенок скорее всего даже не запомнит этого момента из детства.

За годы исследований специалисты выявили несколько интересных фактов. Например, в мире насчитывается 17-20% леворуких жителей. А большой процент левшей зафиксирован среди жителей крайнего Севера. Это связано с экстремальными условиями жизни в этом районе. Также среди знаменитостей есть много леворуких людей. Или вот - известный итальянский художник Леонардно да Винчи, политический деятель Уинстон Черчилль, ученый Альберт Эйнштейн и актер Чарли Чаплин. Об особенностях левшей рассказали ученые ЮФУ.

ЛОГИКА И АДАПТАЦИЯ

- Мы не можем сказать, что какое-то полушарие выполняет строго определенную функцию, - - говорит доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии Академии психологии и педагогики Оксана Саакян. - Дело в том, что наша речь регулируется не только левым полушарием, где находится центр речи у праворуких людей, но и правым — оно в свою очередь отвечает за понимание эмоциональной окраски речи, умение использовать метафоры.

Левое полушарие в целом можно назвать — логиком, которому присуще понимать и использовать сложные понятия и выражения. Правое полушарие, отвечая за более творческую направленность восприятия мира, выполняет также очень важную функцию — адаптацию человека к новым, меняющимся условиям. Согласованность двух полушарий друг с другом заключает в себе индивидуальность каждого человека на земле.

ЧТО ТАКОЕ ЛЕВШЕСТВО

По словам специалиста, в целом люди делятся на три типа: крайний правый профиль — доминирование правой стороны тела и психической симметрии правого полушария, крайний левый профиль — доминирование левой стороны тела и левого полушария, и равно распределенный, то есть если человек предпочитает левую руку при письме, то правой рукой ему может быть удобно делать другие вещи — держать мышку, резать ножницами.

- Равно распределенных профилей гораздо больше, чем остальных, - добавляет собеседник. - Но если такие встречаются, то мы можем наблюдать, например левшу с доминируемым правым полушарием, у которого будут наиболее ярко выражены творческие способности, у правши с доминируемым левым полушарием более развита способность мыслить логично, последовательно.

А еще, затрагивая тему левшей, можно встретить такое понятие, как левшество. Оно имеет более широкое значение, когда человек задействует не только левую руку, но и всю левую сторону: ухо, ногу, глаз. Также можно встретить понятие леворукость. Оно предполагает удобство использования левой руки только при письме, а остальные действия совершаются правой рукой.

ФОРМИРУЕТСЯ НА ПОЗДНИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ

- Есть такое явление, как амбидекстрия, когда человек одинаково управляется и с правой, и с левой рукой, — добавила Оксана Саакян. - Что важно, при письме амбидекстеры могут одинаково писать мелкими и крупными буквами обеими руками. Считается, что амбидекстрию можно развить, как навык, однако такие люди, возможно будут успешны, гибки в своих когнитивных способностях за счет сглаженности своей функциональной асимметрии.

К слову, перинатальные психологи считают, что функциональная межполушарная асимметрия формируется на поздних сроках беременности. Это зависит от того, с какой стороны ребенок любит лежать в утробе матери. Когда малыш появляется на свет. То мама предпочитает гладить какую-то одну его сторону, потому что другую постоянно прижимает к своей груди. От этого зависит правша или левша мама, отсюда какая-то сторона ребенка больше стимулируется. Когда ребенок первый раз начинает брать предметы для письма, на данном этапе он уже имеет свою сформированную психику, привычки и предварительную картину.

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