Почему дикобраза не встретить вечером и кто придумывает квесты для обезьян, рассказал ростовский зоолог

Узнали, кого сажают на диету, а кому нужна интеллектуальная нагрузка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ухаживать за животными – призвание. Накормить, развлечь, размножить – все это входит в ежедневные задачи зоолога. Как проходит день смотрителя, какие животные самые пугливые и почему посетителям нельзя кормить зверей в зоопарке. Об этом и многом другом говорим с заведующим отделом мелких млекопитающих Ростовского зоопарка Александром Игнатенко.

КАК ПРОХОДИТ УТРО ЗООЛОГА

В коллекции мелких млекопитающих ростовского зоопарка множество привычных и экзотических зверей: серые кенгуру, ежи, песчанки, крыланы, капибары, грызуны из Южной Америки, мары, дикобразы и скунсы.

С самого утра зоологи обходят всех животных: проверяют, съели ли они ужин. Важно обращать внимание и на то, как чувствуют себя подопечные. А еще температура и условия содержания тоже важны. Даже 2-3 градуса могут повлиять на самочувствие животного.

Если хотите встретиться с дикобразом, приходите в зоопарк утром. Фото: НОСОВА Алина.

После этого специально обученные люди приступают к уборке и кормлению. В зависимости от сезона, животных пересаживают в течение дня. Например, дикобраз живет в вольере постоянно, но летом ему открывают дверцу, чтобы он мог свободно выходить, а зимой тот прячется в помещении: там ему тепло и уютно.

Лайфхак: если хотите встретиться с дикобразом, приходите в зоопарк утром. Тогда есть вероятность, что животное еще будет бодрствовать. А вот встретить его после полудня шансов практически нет.

ДИЕТЫ И РАЗМНОЖЕНИЕ

Днем зоологи занимаются ведением документации и планированием размножения.

– У нас есть короткоцикличные виды, популяцию которых нужно держать на одном уровне постоянно, - рассказывает тонкости профессии Александр Сергеевич. - Планирование размножения тоже входит в мои обязанности. Это постоянная ежемесячная работы со множеством нюансов, которые я очень люблю в своей работе. Мне надо разгадать ребус: как содержать животное так, чтобы добиться от него размножения.

Это интеллектуальная игра наперегонки со временем. Живут ведь мелкие грызуны недолго: у них есть всего несколько месяцев, чтобы размножиться.

С самого утра зоологи обходят всех животных: проверяют, съели ли они ужин. Важно обращать внимание и на то, как чувствуют себя подопечные. Фото: НОСОВА Алина.

Зоологи заботятся и о диете подопечных. Большая проблема – набор веса и переедание. Например, дикобразам нельзя есть много тыквы, у него будут проблемы с желудком. Поэтому в рацион добавляют дубовые ветки.

На ночь животных отправляют в закрытые вольеры, где они спят. Но не все ночные животные в это время активны. Во время разговора – а на часах было около десяти утра - мы подошли к домику дикобраза. Специально для нас его выпустили погулять днем. Сема, так зовут зверька, запротестовал, ведь для него это было время самого крепкого сна.

ПОЧЕМУ ПОСЕТИТЕЛЯМ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ

Рацион животных полностью сбалансирован. Работники зоопарка знают, что капибаре нельзя много морковки. Это связано с обменом веществ. Люди рациона и особенностей питания не знают, кормят тем, что есть. В основном это хлеб, капуста или та же морковь. Но, к примеру, капуста начинает бродить в животе и животное может погибнуть.

– Плюс перекорм. У многих животных нет чувства насыщения. Они будут есть столько, сколько дают и не остановятся, - говорит зоолог.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ХАРАКТЕР

Кстати, совсем недавно в зоопарке появились новые постояльцы: две самки серых кенгуру. Зовут их Луна и Руна.

– У девушек, прямо как у людей, разный характер. Вечером, когда пора идти на сон, я прихожу запускать их в закрытый вольер, - делится Игнатенко. - Мы ставим внутрь еду, чтобы привлечь. Луна очень послушная, она сразу заходит. А Руна своеобразная дама. Она следит, все ли в порядке с Луной и заходит в вольер только через время. А еще она любит побегать. Подходит ко мне и топает ножкой, просит поиграть.

К людям животные зоопарка привыкают – прямо как домашние. Многие приручаются, зоологи их понимают и дают имена. Животные реагируют на приход человека, знают его, но чужих не подпускают.

– Животных мы понимаем как-то внутренне. Знаками, что ли, - пожимает плечами зоолог.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

А еще для животных очень важно быть в форме не только физической, но и умственной. Скучать им, а особенно млекопитающим, нельзя. Специалисты, занимающиеся обезьянами, придумывают квесты и игры.

– Животному плохо, когда встает, чтобы покушать, а после отправляется снова лежать, - продолжает специалист.

Скунсов зоологи тоже развлекают. На обед им приносят сырое яйцо, но не разбивают, а предлагают добраться до вкусного самостоятельно. На это может уйти несколько минут, а может и несколько часов. Но животным интересно, они довольны.

Развлекать не нужно лишь тараканов и других беспозвоночным. Им и так хорошо.

Развлекать не нужно лишь тараканов и других беспозвоночным. Им и так хорошо. Фото: НОСОВА Алина.

К слову, наблюдают работники не только за своими подопечными, но и за посетителями. Для них они тоже создают головоломки. А некоторые квесты подсказывает сама жизнь. Так, в экзотариуме в стеклянном шкафу живут богомолы, палочники и другие насекомые. Их тяжело найти, и гости думают, что экспозиция пуста. На самом деле это не так. В следующий раз обратите внимание на этикетки, которые наклеены на стекло, и попробуйте отыскать экзотических постояльцев.

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