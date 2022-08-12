«ЮгСтройИнвест» делает Ростов удобным для жизни и прислушивается к пожеланиям горожан. Фото: ГК ЮСИ

Группа компаний «ЮгСтройИнвест», занимающаяся строительством первого микрорайона на левом берегу реки Дон, прислушивается к пожеланиям ростовчан и старается сделать Ростов-на-Дону более благоустроенным и удобным для жизни. Об этом в преддверии Дня строителя рассказал генеральный директор группы компаний Юрий Иванов, подводя итоги своей деятельности за первое полугодие 2022 года.

12 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

- Строительная отрасль сегодня - одна из фундаментальных для экономики России, - отмечает строитель. - Федеральные власти ставят перед строителями ответственные задачи, призванные обеспечить улучшение жилищных условий жителей нашей страны, в том числе за счет создания комфортной среды и инфраструктуры. Работа нашей компании показывает, как на деле выполняются поставленные задачи.

Почетный строитель Юрий Иванов основал группу компаний, ставшую сегодня одним из крупнейших застройщиков России, в 2003 году. Сейчас география работы компании включает Ростов-на-Дону, Ставрополь, и Краснодар. Застройщик ведет комплексную застройку территории, возводит комфортное современное жилье, вкладывая много сил в благоустройство и социальную инфраструктуру. Всего за 19 лет компанией сдано в эксплуатацию свыше 4 860 тысяч квадратных метров жилья, в послужном портфеле - 12 масштабных проектов.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ

При проектировании новых микрорайонов застройщик учитывает большое число факторов. Но в основе всего лежат потребности людей: еще на этапе проектирования закладывается необходимая для комфортной жизни социальная инфраструктура. Над каждым проектом работает целая команда специалистов — от проектировщиков до психологов. Именно так достигается комфорт, который уже оценили жители «Красного Аксая» и «Вересаево».

Фото: ГК ЮСИ

- Оценить все преимущества такого подхода к строительству в будущем году смогут и жители «Левобережье», - считает Юрий Иванов. - Это первый квартал на левом берегу Дона, к строительству которого мы приступили в мае. Что стало важным шагом в развитии Ростова-на-Дону. Левобережье всегда было местом отдыха и развлечений, теперь здесь появится современное жилье.

Фото: ГК ЮСИ

ПЕРВЫЙ ЖК НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ДОНА

Соглашение о сотрудничестве между донским правительством и застройщиком было подписано в ходе работы Петербургского международного экономического форума. Проект «Левобережье» вошел в перечень ключевых инвестпроектов.

По проекту, на территории восточнее «Ростов Арена» «вырастут» 13 домов, школа на 1100 мест, 2 детских сада на 200 мест каждый, поликлиника. В центре нового микрорайона появится большой парк со спортивной инфраструктурой. Объекты благоустройства и соцобъекты будут строиться одновременно с жильем. Уже сегодня данный проект получил престижную федеральную премию Urban Awards как самый ожидаемый ЖК года.

Фото: ГК ЮСИ

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИОБРЕТЕНИЯ КВАРТИРЫ

Сегодня застройщик старается не только сделать комфортным проживание в своих микрорайонах, но и упростить процесс покупки квартиры. Все объекты аккредитованы Сбербанком, а в линейке совместных опций кредитования покупателям предлагаются самые выгодные условия на приобретение жилья. В офисе компании сделку можно оформить за один день. Итоги такого подхода отметил Сбер.

- По итогам работы за первый квартал 2022 года мы получили награду «Партнер ТОП-10 застройщиков России» от банка и «Домклик» и за плодотворное сотрудничество в части ипотечного кредитования была удостоена статуса «Платиновый партнер», - рассказал гендиректор группы компаний Юрий Иванов.

Полученные награды подтверждают надежность застройщика и его соответствие высоким требованиям, который предъявляет к застройщикам лидер банковской отрасли России. Это объективная оценка банка-партнера в реализации продаж по ипотечным программам и успешном применении новых системных технологий. Сегодня группа компаний не просто строит микрорайоны, она прислушивается к пожеланиям ростовчан и вместе с администрацией города и края старается, чтобы Ростов-на-Дону был удобным для жизни, одним из самых благоустроенных городов не только Юга России, но и всей страны.

Фото: ГК ЮСИ

Итоги работы «ЮгСтройИнвест» за I полугодие 2022 г.

- 13 домов введено в эксплуатацию

- 243 091,33 квадратных метров жилья построено

- 4 854 квартиры сдано

3 новых проекта стартовало:

- Квартал «Левобережье» (Ростов-на-Дону)

- Клубный дом «Квартет» (Ставрополь)