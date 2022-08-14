В Батайске на военном мемориале погас Вечный огонь

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Батайска забил тревогу по поводу потухшего в субботу, 13 августа, Вечного огня на мемориале «Клятва поколений» в центральном парке города. О происшествии очевидец написал в местном паблике.

СЧИТАЕТ, ЧТО ОГОНЬ ПОТУШИЛИ ВАНДАЛЫ

Прогуливаясь вечером по парку, батайчанин увидел чашу с потухшей горелкой. На мемориале он заметил мокрые следы. При этом газ продолжал поступать в горелку. Мужчина обратился в газовую службу. Когда ее сотрудники приехали, они устранили неисправность.

Батайчанин увидел чашу с потухшей горелкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как считает батайчанин, установить причину потухшего огня помогут лишь записи с видеокамер наружного наблюдения, установленные рядом с мемориалом «Клятва поколений». Но, по его мнению, виноваты вандалы, которые нарочно залили пламя водой.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе донского управления МВД корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечный огонь в Батайске был зажжен 9 мая 1975 года. Здесь же был установлен почетный караул, где дежурили местные пионеры. Отдавать честь павшим около Вечного огня тут снова стали в 2005 году.

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