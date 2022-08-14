Алексей Логвиненко: «Планы по модернизации спортивной инфраструктуры города у нас грандиозные»

Еще один стадион власти планируют реконструировать на Северном. Там будет находиться профессиональный легкоатлетический манеж. Фото: Екатерина ПОПОВА

В Ростове обновленный стадион «Арсенал», что в Западном районе города, на 2-й Краснодарской, посетил глава администрации города Алексей Логвиненко.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Стадион, построенный еще в 1969 году возобновил свою работу. Здесь после капитального ремонта и благоустройства стоимостью более 59 миллионов рублей были заменены покрытие футбольного поля и беговых дорожек, а также отремонтированы трибуны и атлетические площадки. В январе здесь открыли отделение легкой атлетики, а сегодня — прошли первые соревнования.

- Спортсмены и любители физической культуры обновлениями довольны. Желаю каждому из них новых успехов и побед, - обратился к ростовчанам Алексей Логвиненко. - Конечно же, останавливаться на достигнутом не собираемся. Планы по модернизации спортивной инфраструктуры города у нас грандиозные. Так, обустроим футбольное поле на бульваре Комарова и благоустроим территорию рядом. На эти цели предусмотрено более 148 миллионов рублей. Работы проведем в два этапа. Объект сдадим в следующем году.

По словам Алексея Валентиновича, это только начало. Также планируется обустроить футбольное поле со сборной трибуной и модульными зданиями для спортивной школы № 13. Стоимость работ, которые пройдут в два этапа, составляет более 76 млн рублей. Сдача объекта запланирована на следующий год. Кроме того, из бюджета города выделено более 17 миллионов рублей на капитальный ремонт футбольного поля Гребного канала «Дон».

10 КИЛОМЕТРОВ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ ЛИШЬ НА ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВАХ

Фестиваль спорта начался с забега. Ранним воскресным утром сюда пришли ростовчане, чтобы испытать себя в беге на дистанцию 10 километров.

На модернизацию стадиона было направлено более 59 миллионов рублей. Фото: Екатерина ПОПОВА

- Это дистанция достаточно сложная, особенно когда на улице жарко. На сегодняшний марафон заявились 30 человек. Среди бегунов ростовчане различных возрастов, - рассказал главный судья на дистанции 10 тысяч метров Александр Капалет. - Во время марафона за состоянием всех участников следили медицинские работники. Кстати, при регистрации участники предъявляли справки о состоянии здоровья. Как отметили судьи, на такую длинную дистанцию выходят лишь здоровые люди.

УЧАСТВУЮТ ВСЕ: ДЕТИ, СТАРИКИ И ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ

Первым финишировал 23-летний Виталий Петренко. Парень стал чемпионом Европы в 2019 году на Урале. Потом выиграл кросс Чемпионата России в Тамбове. Сегодня спортсмен преодолел 10-километровую дистанцию за 34 минуты и 29 секунд. Но результатом бегун не доволен, ведь его лучший результат на этой дистанции обычно составляет 32 минуты. Говорит, ветер и жаркая погода сделали свое дело.

- Бегаю шесть лет. В конце сентября в Тамбове будет Чемпионат России по кроссу - надеюсь показать там лучший результат, - делится Виталий.

Преодолеть дистанцию некоторые пришли всей семьей. Так, в семье Переймак - профессиональные спортсмены. Мама - кандидат в мастера спорта, папа тоже спортивный. А сын занимается спортом чуть ли не с младенчества - Дионисию всего 11 лет, и на такую дистанцию ему выходить не в первой.

- Бегаю здесь с мамой и папой с трех лет. 10 километров я пробежал за 43 минуты и 57 секунд. Было тяжело, но я старался, - делится результатами мальчик.

67-летняя пенсионерка Елизавета Канаева не отстает от молодежи. Учитель физкультуры приехала приехала из Белой Калитвы, чтобы испытать себя. Признается, что без спорта не может и дня.

- К марафону надо идти постепенно, а не нахрапом. Пробежала я за 54 минуты и 50 секунд. Но я еще буду участвовать в Чемпионате России среди ветеранов. Должна же я показывать пример свои детям. Занимайтесь спортом, не жалейте себя и тогда будете здоровыми, - от всей души желает ростовчанка.