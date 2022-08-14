«Ростов» с 11 очками вышел на 2-е место турнирной таблицы РПЛ. Фото: пресс-служба ФК "Пари НН".

Матч «Пари НН» - «Ростов» прошел 14 августа на стадионе «Нижний Новгород». Большинство букмекеров ставили на безоговорочную победу «Ростова». Однако в итоге игра получилось результативной, а «желто-синие» победили с минимальным отрывом.

На 15-й минуте счет открыл нападающий ростовчан Дмитрий Полоз. Он реализовал пенальти. Хозяева поля не заставили себя долго ждать и на 20-й минуте ответили успешным 11-метровым ударом в ворота «Ростова». Его пробил Николай Калинский. На перерыв команды ушли со счетом 2:1 - Даниил Уткин на 39-й минуте забил гол со штрафного.

Напряженным оказался и второй тайм. На 57-й минуте, Дмитрий Полоз забил еще один мяч. Но на 66-й минуте Милсону удалось отыграть один гол. Ему помог точный пас Николая Калинского. Но сразу же после этого «желто-синие» увеличили отрыв. Данил Глебов забил четвертый мяч в ворота «Пари НН». Нижегородцам удалось лишь отыграть один гол на 82-й минуте: мяч забил Тимур Сулейманов.

Матч в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 4:3 в пользу «Ростова». Не смотря на победу, результат не удовлетворил ни игроков, ни тренера.

Лучший игрок матча, ростовский форвард Дмитрий Полоз, назвал матч с «Пари НН» худшим в сезоне.

- Если честно, матч был сложный, - отметил футболист, забивший два мяча, в эфире канала «Матч Премьер», - То, что мы забили четыре гола, ничего не отражает. Думаю, это была наша самая плохая игра в сезоне.

Тренер Валерий Карпин также признался, что «остался не в восторге от игры «Ростова».

- Везение присутствует в футболе. Игра на игру не приходится, в матче с «Динамо» было много ударов, но сыграли вничью, сегодня повезло больше, - прокомментировал он итоге игры в эфире «Матч Премьер».

«Ростов» с 11 очками вышел на 2-е место турнирной таблицы РПЛ и сравнился по очкам с лидером турнира «Зенитом». В то же время ФК «Пари Нижний Новгород» остался на 14-й строчке с 2 очками.

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