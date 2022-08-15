В Ростовской области невеста, потерявшая жениха и ребенка в аварии по дороге в ЗАГС, пришла в сознание

После удара машина, в которой находились влюбленные, сильно пострадала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в северо-восточном районе, произошла страшная трагедия. Там жених с невестой разбились по дороге в ЗАГС. В их легковушку врезалась «Лада Калина».

Молодые люди готовились стать не только супругами, но и родителями.

31-летний Анатолий (все имена изменены - прим. ред.) умер в больнице спустя пару часов после столкновения. За жизнь 22-летней Марины до сих пор борются врачи.

Как рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в поселке, с Алексеем уже простились. На похороны пришли жители двух сел: из родного поселка погибшего и из села, в котором живет Марина.

Невесте не удалось проводить любимого в последний путь: она сама была на волосок от гибели. Первые несколько суток были критичными для ее жизни.

По словам местных жителей, Марине даже не говорили, что Алексея больше нет. Родные боялись, что это известие может повлиять на состояние женщины. Сегодня, в понедельник, 15 августа, стало известно, что она пришла в сознание. Марине рассказали, что Алексей погиб.

- Для нее это огромный удар. Она искренне его любили. Бедная девочка. Я не знаю, как она с этим справится, - сетует знакомая семьи.

Несмотря на то, что кризис миновал, Марине еще предстоит долгое лечение, ряд операций и серьезная реабилитация.

Речи о том, что ее скоро выпишут из больницы в Ростове, не идет.

У женщины – множественные переломы, в том числе, в нескольких местах сломан таз, травмированы позвоночник, лопатка, почка.

- Нам остается только молиться, чтобы она быстрее пошла на поправку, - сказала знакомая пары.

Тем временем, правоохранители выясняют детали аварии. Известно, что за рулем «Калины» находился 68-летний местный житель

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