На текущей неделе можно будет хорошо загореть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове и Ростовской области с 15 по 21 августа будет по-настоящему летней. Столбики термометра всю неделю не будут опускаться в дневные часы ниже + 31 градуса, а местами температура будет достигать + 42 градусов в тени. Спасет от летнего зноя лишь небольшой дождь.

Так, в понедельник, 15 августа, в утренние часы в регионе будет до + 34 градусов. Днем же воздух раскалится до + 38. И это в тени. На солнце температура может ощущаться как + 42 градуса. Весь день будет дуть восточный ветер со скоростью 8 - 13 метров в секунду. Синоптики отмечают высокий индекс ультрафиолета — до 7. К вечеру жара немного спадет — до + 33 градусов. Но даже ночью будет не холоднее + 25 градусов. Вечером местами по области ожидается кратковременный дождь с грозой.

Во второй день рабочей недели, 16 августа, в Ростове и Ростовской области ожидается облачная с прояснениями погода. С утра и днем прогнозируется небольшой дождь. Воздух в дневные часы прогреется не выше + 33 градусов, а ночью — до + 24 градусов. Из-за дождевых туч индекс ультрафиолета снизится до 3. Вместе с тем и ветер стихнет до 4 метров в секунду и сменит свое направление сначала на юго-восточное, а потом — на западное. На юге Ростовской области воздух местами прогреется до +39 — +42 градусов.

Середина августа - самое подходящее время для отдыха на пляжу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 17 августа, облачная с прояснениями погода сохранится. Столбик термометра в дневные часы покажет до +32 градусов. Вечером будет до + 27, а ночью — до + 24. Индекс ультрафиолета — 7. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. В ночь со среды на четверг в донском регионе ожидается небольшой дождь.

Четверг, 18 августа, начнется в Ростовской области с дождя. Столбики термометра утром покажут до 27 градусов. К обеду осадки прекратятся, воздух прогреется до 31 градуса. Ночью будет до 22 градусов. Западный ветер будет дуть ос скоростью 1,3 метра в секунду Уровень ультрафиолета сравнительно небольшой — всего 3.

В последний рабочий день недели, 19 августа, в Ростове и по области установится переменная облачность. В дневные часы термометры будут показывать до + 32 градусов, а вечер пятницы будет по температуре комфортным — до + 28 градусов. Осадков не ожидается. Южный слабый ветер сменится на восточный и станет спасением от ростовской жары.

Несмотря на облачную с прояснениями погоду, в выходные серьезных осадков в донском регионе не ожидается. В субботу, 20 августа, будет до + 29 градусов в дневные часы и до + 23 градусов ночью. А в воскресенье, воздух прогреется до + 32 градусов днем и до + 24 градусов ночью. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду.

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