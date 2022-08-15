В Ростовской области 300 спасателей привлекли для тушения крупных ландшафтных пожаров

В тушением пожаров в Ростовской области задействованы около 300 человек. Фото: МЧС по Ростовской области.

Сразу в нескольких районах Ростовской области в понедельник, 15 августа, произошли крупные ландшафтные пожары. По данным донского управления МЧС, наиболее сложная обстановка складывается в Усть-Донецком, Константиновском районах, а также в городе Шахты.

В Шахтах пожар по повышенному рангу № 3 был ликвидирован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Огнеборцы ликвидировали угрозу распространения огня на близлежащую АЗС. Всего в тушении участвовали свыше 60 человек, было задействовано 16 единиц техники.

В Константиновском районе загорелась сухая трава в хуторе Ведерников. Огонь распространялся быстро и, по словам очевидцев подобрался к районному центру - городу Константиновск. Пожару был присвоен повышенный ранг № 2, площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров. На месте работали 16 спасателей и четыре единицы техники. Пожарные ликвидировали угрозу распространения огня на автозаправку. Возгорание удалось локализовать в 17:17. Сгорели один дом и две хозпостройки.

Все еще продолжается тушение лесного пожара в Усть-Донецком лесничестве. Как рассказали в Министерстве природы, здесь площадь пожара составляет 10 гектаров. К тушению привлечены 124 человека, 25 единиц техники.

- Для тушения возникших 15 августа пожаров была создана группировка сил и средств в составе около 300 человек и 50 единиц техники, - прокомментировал Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Геннадий Серга.

в Ростовской области сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности - пятого класса. Ситуация осложняется из-за сильного ветра с порывами свыше 20 метров в секунду.

Напомним, в воскресенье, 14 августа, крупный ландшафтный пожар, возникший в Тацинском районе из-за неисправности линии электропередачи, перекинулся на жилые дома. В результате два строения были полностью уничтожены, еще три - частично. Кроме того, пострадали два легковых автомобиля и один грузовик.

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