Важное в деталях: гарантия, сроки службы и годности

Срок годности товара должен быть указан на упаковке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый потребитель имеет право на приобретение товара или услуги надлежащего качества. Одними из средств обеспечения этого являются гарантия, срок службы и годности. Делая покупку в магазине, на рынке или Интернете, покупатель должен получить максимальную информацию для принятия решения, а при выявлении недостатка имеет право вернуть.

Производитель обязан устанавливать сроки годности, при этом они исчисляются не с даты продажи, а изготовления товара или результата работы.

В течение срока службы изготовитель обязан обеспечить потребителю возможность использования товара по назначению и несет ответственность за существенные недостатки.

Гарантийный срок, в отличие от срока службы и годности, — это право продавца, а не обязанность. Его отсутствие – не нарушение со стороны продавца, однако говорит о его повышенной ответственности перед потребителем.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель, продавец, уполномоченные организация или ИП, импортер обязаны по выбору потребителя:

- безвозмездно устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление потребителем или третьим лицом;

- соразмерно уменьшить покупную цену товара;

- заменить товар на товар аналогичной марки (модели, артикула);

- заменить товар на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- возвратить уплаченную за товар сумму,

- возместить убытки, причиненные потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

Имеются особенности течения гарантийного срока в отношении:

- сезонных товаров (обувь, одежда) – гарантийный срок и срок службы для них исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, определенного субъектами РФ исходя из климатических условий;

- товаров, продаваемых дистанционным способом, – гарантийный срок рассчитывается со дня доставки товара; - товаров, на которые вообще не установлен срок годности или гарантийный срок, – предъявить требования к изготовителю или продавцу покупатель может в течение двух лет со дня передачи ему товара (законом или договором могут быть определены и более длительные сроки);

- непродовольственных товаров (например, мебели или бытовой техники), которые доставляются в один день, а устанавливаются или подключаются в другой день, – гарантийный срок исчисляется со дня, когда у покупателя появилась возможность полноценно использовать товар (исключение составляют случаи, когда товар приобретен у одного продавца, а установку и сборку осуществляет другая организация, – для них предусмотрен отсчет срока со дня заключения договора купли-продажи).

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности - период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению. Он обязательно устанавливается в отношении продуктов питания, парфюмерно-косметических товаров, медикаментов, товаров бытовой химии и иных подобных товаров (работ). Это связано с рядом причин - товары по истечении определенного времени могут представлять опасность для жизни и здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде, либо могут в процессе хранения или использования потерять свои потребительские свойства и стать непригодными для использования по назначению

Продажа товара по истечении установленного срока годности, а также без установления срока годности товара из обязательного списка, запрещается и влечет административную ответственность.

Производители самостоятельно определяют срок годности, исходя из индивидуальных характеристик товара, влияющих на период сохранения им своих свойств.

При этом срок годности:

- исчисляется с даты изготовления и устанавливается с указанием установленных условий хранения. На товаре надо искать слова «годен» или «использовать/употребить». К примеру: «Годен: до марта 2025».

- должен быть указан на упаковке, этикетке, вкладыше товара в наглядной и доступной форме на русском языке. Печать - специальным станком или штампом, но не шариковой ручкой или фломастером.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки. То есть в течение срока службы потребитель имеет право: на обеспечение ремонта и технического обслуживания товара (работы), на предъявление требований по поводу существенных недостатков в товаре (работе), на возмещение вреда.

При этом срок службы:

- устанавливается на товар, предназначенный для длительного использования и на комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред имуществу или окружающей среде.

- может исчисляться единицами времени, а также иными единицами измерения (километрами, метрами и прочими единицами измерения исходя из функционального назначения товара (результата работы).

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.