Музей военных миниатюр, созданных детьми, появится в Ростове

Депутат гордумы Павел Кузьмин познакомился с творчеством ребят, занимающихся военными миниатюрами. Фото: предоставлено Центром детского технического творчества

В Кировском районе донской столицы, в понедельник, 15 августа, обсудили создание интерактивного музея, экспонаты для которого сделают школьники. Встреча прошла на базе Центра детского технического творчества. Место было выбрано неслучайно.

ПОДВИГ МАДОЯНА В МИНИАТЮРЕ

Дело в том, что именно здесь работает уникальный мастер-художник Сергей Деркач, воссоздающий в миниатюрах различные исторические эпохи. Умелец обучает этому мастерству и ребят.

Павел Кузьмин и Сергей Деркач обсудили перспективы создания музея. Фото: предоставлено Центром детского технического творчества

Так, в залах Центра детского технического творчества – тысячи и тысячи военных миниатюр. С практически уникальной детализацией мастер и его ученики воссоздали подвиг солдат, которые под командованием Гукаса Мадояна сражались с фашистами за железнодорожный вокзал в Ростове.

Есть миниатюры и из хрущевских времен. Работ так много, что впору открывать музей.

«ЭТО НЕ МОЖЕТ НЕ ВПЕЧАТЛИТЬ»

Эту идею поддержал депутат городской Думы Павел Кузьмин.

Во время встречи с директором дома технического творчества, который также возглавляет движение «Юнармии», Никитой Пивенем, обсудили этот проект. Перед этим депутату показали работы ребят.

- Это не может не впечатлить, — поделился депутат. - Просто потрясающие экспонаты!

Ребята создают уникальные экспонаты. Фото: предоставлено Центром детского технического творчества

Павел Кузьмин пообещал оказать содействие в создании интерактивного музея: помочь с документацией, а также с финансовой составляющей.

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, КИРОВСКИЙ РАЙОН»

Кроме того, Павел Кузьмин выступил с инициативой совместно с юнармией учредить и провести во всех школах Кировского района Ростова конкурс с рабочим названием "Знакомьтесь, Кировский район". Депутат ростовской гордумы уверен, что в молодом поколении ростовчан нужно культивировать интерес к истории своей малой родины через интересные формы. При этом, по мнению Павла Кузьмина, состязание можно провести в современном, близком и понятном для школьников формате. Например, дать возможность ребятам стать экскурсоводами по своему родному Кировскому району.

- Это могут быть и записанные детьми аудиокниги об истории района, и видеоэкскурссии. Можно сделать несколько номинаций для различных возрастных категорий. А в конце наградить победителей призами, - отметил на встрече Павел Кузьмин.

В миниатюрах - вся героическая история Ростова. Фото: предоставлено Центром детского технического творчества

В свою очередь, Никита Пивень поддержал идею и пообещал подготовить предложения по деталям организации конкурса.

А Павел Кузьмин в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» поможет идеям воплотиться в жизнь. Тем более, опыт работы с историческими проектами у него уже есть, и немалый.

В частности, с 2019 по 2020 годы в рамках проекта «ЕР» «Историческая память» при активной поддержке Павла Кузьмина в донской столице отреставрировали более 30 памятных табличек, расположенных на зданиях в Ленинском и Кировском районах.

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