Мечта каждого абитуриента увидеть себя в списках на зачисление. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Летом тысячи одиннадцатиклассников Ростова, наконец, подошли к финалу игры “кто хочет стать студентом”. В погоне за бюджетными местами школьникам пришлось пройти не одну сотню тестов и на десерт немалые очереди в приемную комиссию.

По итогу, ребята разделились на три лагеря. Первые едва наскребли баллов на коммерцию, вторые без особых проблем прошли конкурс в вузы донской столицы, ну, а третьи, решили попытать удачу в белокаменной.

Журналист “КП - Ростов-на-Дону” на собственном опыте проверила, так ли легко поступить в столичные университеты, можно ли подать документы дистанционно и каковы шансы заполучить бюджетное место под солнцем.

КОНКУРСНАЯ ГОНКА

Справедливости ради стоить сказать, что документы я подвала именно в магистратуру. Ну, во-первых, это полное образование, так по крайне мере говорит мама. А, во-вторых, в конце обучения можно примерить длинную мантию магистра и радостно кинуть шапочку в воздух, прямо, как в голливудском фильме.

Но, как показала практика, после четырех лет строго бакалаврского режима, не мало тех, кто захотел продлить поездку в мир академических знаний еще на пару годков. В этом году, конкурсная гонка среди новоиспеченных бакалавров почти сравнялась с той, что проходит каждый одиннадцатиклассник. А значит, и условия при поступлении почти одинаковые.

Перехожу к конкретике. По данным сайта Госуслуги, при поступлении, каждый абитуриент вне зависимости от программы, может подать заявку в пять вузов. При этом в каждом из универов можно выбрать несколько направлений подготовки, но всего - не больше 10. В идеале лучше сделать несколько ставок, парочку в родном городе, и остальные - в Москве или северной столице. И, вот, когда вы уже четко определились с желаниями, время действовать. Чтобы не тратить лишние деньги на путешествие в столицу, можно подать заявление онлайн.

ДИПЛОМ ЦВЕТА ПОМИДОРА

Для вчерашних одиннадатиклассников на том же сайте есть для этой радости специальный раздел. Нужно заполнить бланк с заявлением, а также прикрепить скан аттестата,и различные плюшки в виде индивидуальных достижений. В копилку идут значки ГТО, олимпиады федеральных университетов, а также ларец с золотой медалью.

Для будущих магистров задачка со звездочкой. Заполнить бланк на том ресурсе лично у меня так и не получилось, пришлось плыть в сторону официальных сайтов вузов. Но там, как в сказке, налево свернешь, конкретики не найдешь, направо пойдешь кучу ссылок перелопатишь. В сухом остатке, пришлось долго и муторно искать нужный раздел.

Чтобы не совершать таких же ошибок, лучше просто вбить в поисковике: подать документы онлайн в условный МГУ. На первой-второй вкладке будет нужная ссылка. Проверьте, чтобы она была именно с официального сайта вуза. А дальше такая же программа с заявлением и прочими бюрократическими радостями. Вместо аттестата у вас - диплом, в идеале цвета помидора, ведь он может дать дополнительные баллы в общий зачет. Но, будьте готовы, что такая история будет не везде, в том же МГУ, на вашу метку “с отличием” обратят внимание только в том случае, если у конкурента равное количество баллов. Так сказать, приоритетное преимущество, но не более. После того, как все документы будут отправлены на почту придет уведомление.

15 ЧАСОВ В ПОЗЕ “ЭМБРИОНА”

Если же вуз не принимает электронные заявки, придется все-таки лично засветиться в приемной комиссии. Для того, чтобы сэкономить тысячу-другую лучше купить билет на прямой автобус из Ростова в Москву, стоит такое удовольствие в районе 2 тысяч рублей. Из минусов - придется ехать 15 часов в позе эмбриона, из плюсов - этой самый бюджетный и быстрый вариант из возможных. Ну, а если вы товарищ продуманный, можно купить билет на поезд. На нормальные места в плацкарте ценник скачет от 2700 до 4000 рублей.

Время в пути зависит от стоимости билета. Если повезет урвать скорый по скидке, считайте выиграли джекпот. В противном случае придется тащиться около суток в боковушке возле туалета с полным вагоном орущих детей, ведь в это время вся столица едет на Юга и обратно.

Помимо стены из лапши быстрого приготовления с собой в дорогу нужно взять папку со всеми документами. Причем, желательно сделать все копии еще в Ростове. В Москве большая беда с копи-центрами: мало того, что их сложно найти, так еще и ценник, как полет от земли до Марса. Малость преувеличила, конечно: но цена одного листа в два-три раза дороже. А их нужен не один.

Чтобы стать студентом, нужно не только сдать экзамены, но и постоять в очереди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЛЯ ГУМАНИТАРИЕВ ПРИПАСЕНЫ СЮРПРИЗЫ

Теперь прыгаем на второй уровень под названием дополнительные испытания. К счастью некоторых абитуриентов, на многие специальности достаточно лишь аттестата и индивидуальных достижений. Но, кажется, удача улыбается лишь технарям и естественнонаучникам, а вот для гуманитариев припасены сюрпризы в виде ДВИ - дополнительных вступительных испытаний. И, если раньше такие экзамены проходили только очно, то сейчас некоторые вузы проводят все в онлайн формате. При этом не везде все так сладко: порой заявку можно отправить через интернет, а вот в аудитории хочешь-не хочешь, а нужно присутствовать лично.

Я подавала сразу в два вуза: в одном все прошло онлайн, а вот в другой пришлось ехать. Причем, если вы потенциальный магистр, отвертеться от экзамена будет невозможно, ведь это единственный показатель при поступлении. Как правило, для очного экзамена иногородним предоставляется общежитие, но про это лучше узнать в приемной комиссии. Если такового нет, отличным вариантом станет хостел: цены на спальное место варьируются от 500 рэ за ночь, правда, находится он будет далеко за МКАДОМ. Чаще всего универы базируются в самом центре города, поэтому, если боитесь опоздать, лучше брать койка-места где-то неподалеку. В среднем, ночь в комнате на 6 человек выйдет от 1000 до 1500 рублей.

ШАНС СПИСАТЬ ПРИРАВНИВАЕТСЯ К НУЛЮ

Самое время разобрать разницу в форматах. Конечно, многие скажут, что онлайн это просто счастье. Ну а что, сидишь себе дома, скатываешь по тихой грусти или слушаешь, как друг насчитывает ответ в наушник. Ну, просто сказка! Вот тут, если бы дело происходило в кино, должна звучать грустная музыка, ведь в реальности все гораздо сложнее. Во-первых, на электронный экзамен отводится меньше времени. Если в аудитории вам дают 4 часа, то вот в местном скайпе такое собрание длится два-два с половиной.

Также на усмотрение вуза могут включить прокетринг, эта система, которая по камере отслеживает каждое движение глаз и рапортует об этом проверяющему. Сначала проктеринг собирает данные, а затем их дополнительно отсматривают представители комиссии. Самая худшая комбинация - это проктеринг и трансляция экрана телефона или ноута. Шанс списать приравнивается к нулю.

А, если вы до сих пор рассчитываете на волшебный авось или друга, который сможет подсмотреть в экран, не тут то было. Перед началом, нужно показать в камеру всю комнату, и только потом приступать.

Кстати, подобные конференции назначаются за час до экзамена. В моем онлайн варианте 300 человек развели по зум-комнатам, где были уже 13-15 абитуриентов и два проверяющих. Сначала мы показали в камеру паспорт, сверяли данные, и только потом смогли писать. Один гаджет - для видео, второй - для работы. Если нужно отлучиться, сначала пишите в чат, потом получаете разрешение, и только после этого выходите, причем камера и звук продолжают писать. Так, что, если кто-то еще думает, что онлайн - это лафа, глубоко сочувствую.

СРОЧНО ПАКОВАТЬ ЧЕМОДАНЫ

Что ж, настал черед офлайн-экзамена. В таком случае, как ни странно, все проходит куда более спокойно. Перед началом экзамена все гаджеты нужно положить на парту проверяющего, в том числе электронные часы для самых хитрых. На столах могут быть только чистые листы, две гелевые ручки и маленькая бутылка воды.

Мой экзамен длился 4 часа 30 минут, за это время мы должны были ответить письменно на 4 вопроса из билета, которые в самом начале в произвольном порядке раздавал техник. В таком формате я чувствовала себя более уверенно, не было ощущения, что за тобой следит ”большой брат”. Во-первых, все вместе в большой аудитории, и это уже снижает общий градус напряжений. А, во-вторых, есть возможность поднять руку и уточнить какие-то детали в заданиях. Ну, и в-третьих, можно выйти без дополнительных проблем.

Интересный факт, большинство вузов Москвы отдают предпочтение тем студентам, которые принесли им свой оригинал диплома или аттестата и лучше сразу с согласием на зачисление. А, если все карты сойдутся и вдруг окажется, что баллов достаточно, ваша анкета будет первая в списке на зачисление, даже, если есть люди с более высокими показателями. Поэтому лучше сразу хорошо подумайте на два шага вперед. Посмотрите количество бюджетных мест, без дополнительных квот, а также число заявок и прошлогодние баллы.

Если шансы высокие, или хотя приемлемые, не пожалейте отдать оригинал в вуз-мечты, это касается и бакалавров, и магистров. А вот электронная заявка не дает такого приоритета. А, если вы прошли конкурс, нужно срочно паковать чемоданы. Ведь в среднем на подачу документов дается от трех до пяти дней, - но лучше узнать точный срок в приемной комиссии.

Мой опыт показал: если все правильно рассчитать и действительно готовиться к вступительным, то перед всеми смогут открыться двери любого столичного вуза.

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