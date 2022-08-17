С фотоаппаратом по жизни: Житель Волгодонска 60 лет фотографирует красоту, которую не замечают другие

Житель Волгодонска 60 лет фотографирует красоту, которую не замечают другие Фото: Предоставлено героем публикации

76-летнего пенсионера Валерия Сергеева в Волгодонске Ростовской области знают многие. Вот уже 60 лет он с фотоаппаратом на "ты". С ним и в армии, и на работу, и на пенсию, даже когда встретил будущую супругу верный спутник тоже был при нем.

Дончанин с фотоаппаратом на "ты" уже 60 лет. Фото: Предоставлено героем публикации

Вот и сейчас несколько раз в неделю он отправляется на прогулку по любимому городу и его окрестностям с верным компаньоном – фотоаппаратом. Местные жители уже знают фотохудожника, а некоторые - охотно позируют. За его плечами сотни ярких и красивых кадров. А сам он уверен, что показывает своими работами красоту, которую не замечают другие.

С "МИРОМ" СКВОЗЬ ГОДА

Вырос Валерий в поселке Березовая пойма, что находится под Нижнем Новгородом. После окончания ПТУ до призыва в армию работал токарем на Горьковском машиностроительном заводе. После службы работал токарем и на нефтяных вышках в Ставропольском и Краснодарском краях, а с 1981 года осел в Волгодонске, где трудился в строительной сфере. Но, несмотря на все жизненные ситуации, фотоаппарат всегда был рядом с ним.

За плечами дончанина три международные выставки и шесть персональных вернисажей. Фото: Предоставлено героем публикации

- Первым фотоаппаратом, который мне подарили был «Мир». С этого и начался мой путь в мир фотографии, - вспоминает фотограф. - Конечно, в те времена, в основном, были черно-белые фото, а фотопленки, нужно было проявлять, промывать, закреплять и после всего этого просушивать. Однако «Мир» до сих пор храню, он очень важен для меня.

Когда десять лет назад мужчина вышел на пенсию, то приобрел профессиональный фотоаппарат и полностью посвятил себя увлечению. По словам собеседника, главная задача фотографа – показать красоту привычных вещей, которую многие не замечают в вихре повседневных проблем.

Валерий Сергеев видит красоту во всем. Фото: Предоставлено героем публикации

- Конечно, в моей коллекции есть фотографии из любимого Нижнего Новгорода. Это город моей юности, где я встретил свою девушку, которая стала моей женой и спутницей в жизни. Одной из любимых фоторабот стал кадр «Рождественская улица», которую я сделал в 2017 году, - улыбается Валерий Владимирович.

ЭМОЦИИ - БЕСЦЕННЫ

Валерий Сергеев делится своими кадрами со всеми желающими: проводит фотовыставки. Только за шесть последних лет в его копилке три международных выставки «Мой Мир», шесть персональных вернисажей и 12 городских. Зрителей всегда хватает. Радует фотохудожника, что среди посетителей нередко можно встретить и совсем юных любителей прекрасного.

- На выставках мне всегда приятно видеть молодежь. Хочется, чтобы они вдохновлялись, замечали красоты родного города, родного края и не стеснялись проявлять себя в творчестве, - рассказывает пенсионер.

Увидеть карсоту там, где ее не замечают другие. Фото: Предоставлено героем публикации

Главный девиз фотографа: «Дарю Вам мир, который вижу в объективе!». И действительно, многие на выставках удивляются, почему раньше они не замечали таких удивительно красивых мест. Большой популярностью пользуются панорамы Ростовской области и Волгодонска, в частности, а также фотоработы из таких мест, как Гагарина, Москвы и Владимирской области.

- В сентябре этого года вновь проведу фотовыставку, где представлю работы из старых коллекций и новые фотоработы, - признается Валерий Сергеев. - Надеюсь, что доставлю эстетическое удовольствие горожанам. Улыбки людей, их всеобъемлющее восприятие работ – мой стимул двигаться дальше.

Кадры ночного города. Фото: Предоставлено героем публикации

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