Детские библиотеки ДНР получили 10 тысяч книг из Ростовской области

Школьные учителя и воспитатели детских садов говорили, что детская литература нужна как воздух. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

Более десяти тысяч детских книг доставили из Ростовской области в Донецкую Народную Республику. Причем тысячу из них собрали депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании региона. Литературу для детей распределят по библиотекам, школам и интернатам Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки и освобожденных территорий.

КНИГИ НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ

В приемных «Единой России» по всей Ростовской области собирали детскую художественную и учебную литературу. Причем акцию «Книги — Донбассу» поддержали не только активисты, депутаты и сторонники партии, но и все неравнодушные жители донского региона. Ребятам Донбасса передали сказки, стихи и рассказы знаменитых русских писателей и поэтов, а для самых любознательных — пособия, энциклопедии и справочники.

- О том, что как воздух, пища и вода, на освобожденных территориях в первую очередь нужны детские книги, нам говорили школьные учителя и воспитатели детских садов из ДНР, - заметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области. - Эта акция разворачивается сегодня на территории всей страны, но для Ростовской области она имеет особое звучание, поскольку мы ближе всех к Донбассу и мы первыми начали эту работу.

Первой приняла новые книги Донецкая республиканская библиотека для детей имени С.М. Кирова. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

«ДЕТИ ВЕЗДЕ ПОХОЖИ И ВСЕ ХОТЯТ ЧИТАТЬ!»

Первой приняла новые книги Донецкая республиканская библиотека для детей имени С.М. Кирова.

- Ростовская область с нами дружит, помогает нам, - поблагодарила директор библиотеки Валентина Вязовая. - Книги нам очень нужны, ведь дети везде похожи и все хотят читать!

Более сотни книг из донского региона поступили в гуманитарный центр «Единой России» в Мариуполе. Здесь для ребят регулярно устраивают творческие занятия, развлекают детвору, только детских книг не хватает.

- У нас детки играют, танцуют, рисуют, смотрят телевизор. Но развиваться им тоже нужно, надо получать новые знания, расширять кругозор. Мы теперь сможем маленьким читать вслух, а ребята постарше будут сами знакомиться с авторами, которых раньше просто не знали, - поделилась сотрудник гуманитарного центра партии в Мариуполе Ольга Пархоменко.

Сбор книг продолжается. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

ИЗЫМАЛИ ПУШКИНА И МАРШАКА

Восполнить дефицит детских книг на русском языке — задача более важная, чем может показаться со стороны. Как заметил председатель Народного совета Донецкой Народной республики Сергей Прокопенко, на освобожденных территориях не один раз приходилось изымать детскую и юношескую литературу с откровенно русофобским содержанием.

- За последние годы киевским режимом применялось оружие не менее страшное, чем мины и снаряды. Гласно и негласно изымалась из детских учреждений та самая известная каждому из нас буквально наизусть литература – Чуковский и Маршак, Ершов и Пушкин, Маяковский и Михалков, - добавил Александр Валентинович. - Воевали с невинной и жизнеутверждающей детской литературой, расчетливо понимая, что именно она с малых лет вводит юную личность в большой и разнообразный мир русской культуры.

И этот пробел активно восполняется. Среди переданных из Ростовской области на Донбасс книг есть и красочно иллюстрированные издания о достопримечательностях российских городов, о славных страницах русской истории.

РЯДОМ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ

- Мы постоянно чувствуем плечо поддержки Ростовской области, нашего старшего брата, который все время рядом с первых дней спецоперации, - подчеркнул Сергей Прокопенко. - Вся большая Россия, как один, помогает, а Дон не только выполняет важнейшую задачу распределительного центра, но и по своей инициативе помогает закрывать вот такие важнейшие потребности, как детские книги.

И это только начало. Акция «Книги – Донбассу» , объявленная «Единой Россией» еще весной, продолжается. В приемных также ведется сбор литературы для ребят из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий.

- Я благодарю жителей Ростовской области, однопартийцев, депутатов, кто личным вкладом помогает в сборе и отправке гуманитарной помощи в соседние братские республики и на освобожденные территории, - обратился Александр Валентинович.