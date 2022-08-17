«Сам снимаю, сам пишу, сам определяю свой доход»: как господдержка помогает получить работу в крупной компании

Фото: из архива Андрея Кармаданова.

Многие из нас привыкли к стабильной работе в офисе, графику 5/2 и каждодневным поездкам в общественном транспорте. Но что делать, если у вас появилась возможность сотрудничать с крупной компанией в удаленном режиме, а для этого необходимо оформить статус самозанятого? Андрей Кармаданов ответил на этот вопрос однозначно: «Соглашаться!». И получил от своего решения множество плюсов – стабильный доход, удобные расчеты с заказчиком и льготное финансирование от государства.

Андрей – журналист по образованию. Более 20 лет он работает корреспондентом, редактором, продюсером программ в различных телерадиокомпаниях. Среди его работ были сюжеты и о мерах поддержки для бизнеса, но Андрей никогда не думал, что когда-нибудь сам сможет ими воспользоваться.

– Я много слышал о самозанятости, но, поскольку у меня было основное место работы, даже не задумывался о получении этого статуса, – рассказал Андрей Кармаданов. – Но потом мне поступило предложение от крупной интернет-компании организовать онлайн-курсы для начинающих дикторов. Для удобства в расчетах они попросили меня оформить самозанятость. Это оказалось очень просто – достаточно скачать приложение на телефон и зарегистрироваться. И уже на следующий день тебе приходит справка, что ты самозанятый.

Так Андрей получил стабильный дополнительный доход и прозрачные договорные отношения с компанией. А через время он узнал, что как самозанятый имеет право на получение комплекса мер государственной поддержки, включая льготные микрозаймы, в центрах «Мой бизнес» Ростовской области.

– Предложение было весьма кстати, - поделился журналист. – На тот момент я очень нуждался в средствах на развитие собственного дела. Мне нужно было приобрести специальное оборудование – микрофоны, камеру, свет и т.д. Когда по телефону «горячей линии» центра «Мой бизнес» мне сообщили, что займ можно получить под 1%, я не поверил и поехал уточнять – так ли это на самом деле. Эта ставка для финансового рынка - просто какой-то небывалый прецедент. Но все реально!

Андрей быстро оформил пакет документов, включая предоставление автомобиля в залог, и уже в течение недели получил необходимые средства.

КОГДА ВСЕ САМ – ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО

Приобретя оборудование, Андрей Кармаданов смог сотрудничать в качестве самозанятого с одним из известных СМИ.

– Я снимаю практически все события в Ростовской области, которые могут быть интересны жителям других регионов, – рассказал Андрей. – Больше всего мне нравится делать сюжеты о людях, показывать их жизнь, рассказывать необычные истории. Вот недавно делал очерк о женщине-рентгенологе, которая в свой 91 год до сих пор работает. И всегда стараюсь раскрыть тему так, чтобы она понравилась зрителям.

Фото: из архива Андрея Кармаданова.

В режиме самозанятости Андрей Кармаданов также видит множество плюсов.

– Я сам снимаю видео, сам пишу тексты, сам монтирую, сам у себя водитель. Ну и сам получаю фиксированную плату по договору, – улыбается Андрей. – Свободный график – это одно из преимуществ работы в качестве самозанятого. Тебе не нужно обязательно идти на работу к 9 утра, не нужно возвращаться в офис после съемок. Всю подготовительную работу можно делать дома. Ты сам планируешь свое время и определяешь, как будешь получать свой доход. На мой взгляд, это очень удобно.

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

– Начинающим бизнесменам на начальном этапе оказывается просто беспрецедентная поддержка со стороны государства, – считает Андрей Кармаданов. – Это и финансирование, и обучение, и бесплатные услуги по продвижению, к примеру, съёмка фотоконтента для соцсетей. Все это очень существенно для людей, которые никогда не работали на себя. Рекомендую всем попробовать открыть свое дело и обратиться в центр за поддержкой.

Фото: "Мой бизнес"

В центрах «Мой бизнес» донским самозанятым доступно льготное микрофинансирование Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») – в виде займа от 50 тысяч до 1 млн рублей со ставкой 1% – 3% годовых на срок до 3 дет.

Самозанятые также могут воспользоваться целым комплексом бесплатных услуг.

Среди них:

1. Создание фото-контента.

2. Создание видеоролика

3. Разработка фирменного стиля бренда.

4. Подробная маркетинговая консультация.

5. Увеличение рекламного бюджета при запуске рекламной кампании в соцсети «ВКонтакте».

Плательщика налога на профессиональный доход бесплатно помогают составить бизнес-план.

Фото: "Мой бизнес".

Отметим, что микрофинансирование и бесплатные услуги самозанятым оказываются в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства при содействии Правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона.

За более подробной информацией можно обращаться на телефон «горячей линии» центров «Мой бизнес» Ростовской области: 8(804)333-32-31, в онлайн-чат на сайте центра «Мой бизнес» и в социальные сети: «ВКонтакте» и Telegram-канале.

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