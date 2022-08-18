Из Ростовской области в Мариуполь отправили больше 30 тонн муки

Из Ростовской области отправили в Мариуполь 31 тонну муки. Фото: пресс-служба ЗС РО

В изувеченном Мариуполе постепенно налаживается мирная жизнь. Донской край, первый в стране принявший волну вынужденных переселенцев, и сейчас продолжает помогать жителям Донбасса и освобожденных территорий. Так, депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области организовали доставку в гуманитарный центр партии в Мариуполе 31 тонны муки.

ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ

Этот запас позволит три недели выпекать хлеб, который раздадут жителям освобожденного города волонтеры.

- На освобожденных территориях возрождается жизнь. Налаживается городское хозяйство, готовятся к 1 сентября школы, восстанавливаются и открываются магазины и пекарни. Самая разнообразная помощь приходит из России. Депутаты донского парламента из фракции «Единая Россия» собрали новый гуманитарный груз. Более 30 тонн муки мы передали для хлебопекарен Мариуполя. Пышный хлеб из донской муки уже выпекается. Волонтеры раздают его жителям освобожденного города, - написал в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Ростовская область и впредь будет поставлять муку в Мариуполь. Фото: пресс-служба ЗС РО

Парламентарий подчеркнул, что поставки муки из Ростовской области продолжатся и в дальнейшем.

- Вместе с центральными структурами партии и коллегами по фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании мы обсудили, какой участок гуманитарной миссии в Мариуполе требует первоочередного внимания. И приняли решение активно включиться в то направление, которое жизненно важно для наших соседей, возвращающихся к мирной жизни. Свежий хлеб – это каждодневная потребность людей, – отметил Александр Ищенко.

Также спикер Заксобрания поблагодарил всех причастных к оказанию гуманитарной помощи.

- Хочу выразить большую благодарность депутатам Законодательного собрания, аграрным предприятиям Ростовской области, которые помогли организовать поставку муки для хлебопекарен Мариуполя, – сказал он.

Ароматный свежий хлеб бесплатно раздают нуждающимся. Фото: пресс-служба ЗС РО

«ПОТОМУ ЧТО НАДО КОРМИТЬ ЛЮДЕЙ»

Пекарня, на которой делают ароматный свежий хлеб, находится в пригороде Мариуполя. Как только город был освобожден, работники сразу же вернулись на рабочие места. Более того, сотрудники сами восстановили цех, в который попал украинский снаряд.

- А гуманитарный центр помог нам отремонтировать вытяжную систему для вентиляции. Кстати, мы собрали свой коллектив практически в прежнем составе и в июне вышли на работу. Потому что надо кормить людей, - рассказала технолог предприятия Мария Яли.

Отметим, что хлеб, который потом бесплатно волонтеры относят людям, выпекается по всем стандартам и не отличается от того, который продают с прилавков магазинов.

Сотрудники предприятия вернулись к работе практически в полном составе. Фото: пресс-служба ЗС РО

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА

К слову, формы помощи Донбассу и освобожденным территориям очень разные, но полностью отвечают потребностям людей.

На днях в Донбасс доставили более десяти тысяч книг. Их собрали для ребят в региональном отделении партии «ЕР».

Просьба привезти литературу поступила от педагогов ЛДНР и освобожденных территорий. Дело в том, что киевский режим применял все эти годы не только снаряды и другое оружие.

Подчистую уничтожалась и история, и литература, на которой выросло не одно поколение россиян. К слову, киевской власти не угодил даже Пушкин.

- Гласно и негласно изымалась из детских учреждений та самая известная каждому из нас буквально наизусть литература – Чуковский и Маршак, Ершов и Пушкин, Маяковский и Михалков. То есть киевский режим воевал с невинной и жизнеутверждающей детской литературой, расчетливо понимая, что именно она с малых лет вводит юную личность в большой и разнообразный мир русской культуры, - прокомментировал Александр Валентинович.

Также он поблагодарил жителей Ростовской области, однопартийцев, депутатов, словом, всех тех, кто личным вкладом помогает в сборе и отправке гуманитарной помощи в соседние братские республики и на освобожденные территории.

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