Какую медицинскую помощь может получить студент с полисом ОМС в Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сентябрь – это период, когда у учащихся традиционно возникает много новых вопросов, в том числе связанных с самостоятельным получением медицинских услуг. Компания «СОГАЗ-Мед» решила осветить наиболее часто встречающиеся ситуации в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), с которыми сталкиваются студенты.

- Можно ли студенту получить медпомощь при переезде для обучения в другой регион?

- При смене региона места жительства в связи с началом обучения необходимо позаботиться о переоформлении полиса ОМС на территории фактического проживания и обязательно прикрепиться к поликлинике, работающей в системе ОМС, подав заявление на имя главного врача. После этого можно будет получать весь перечень медицинских услуг в рамках Территориальной программы ОМС региона, в котором теперь учится и проживает студент. Если этого не сделать, то медицинская помощь также будет ему предоставляться, но уже по ограниченному перечню медицинских услуг, установленных Базовой программой ОМС. Компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность на территории 56 субъектов РФ и приглашает всех студентов в свои офисы для оформления полиса ОМС. С адресами и режимами работы офисов можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru в разделе «Адреса и офисы».

- Какие необходимы документы для оформления полиса ОМС?

- При посещении офиса «СОГАЗ-Мед» для оформления полиса ОМС необходимо взять с собой следующие документы: паспорт, СНИЛС, ранее выданный полис ОМС (при наличии). Полис ОМС может быть оформлен на бумажном бланке А5, а также на некоторых территориях доступно оформление электронного полиса в виде пластиковой карты (это можно уточнить при оформлении в офисе компании).

- Нужно ли менять полис ОМС в случае изменения персональных данных?

- При изменении фамилии, имени, отчества и иных персональных данных полис ОМС необходимо переоформить, обратившись в страховую компанию. Также необходимо уведомить страховую компанию об изменении паспортных данных, места жительства и не забывать про актуализацию контактных данных: номера телефона, адреса e-mail.

- Что именно студенты могут получить бесплатно по полису ОМС?

- По полису ОМС, оформленному в субъекте РФ - территории фактического проживания, можно бесплатно:

Все эти и многие другие услуги доступны в рамках системы ОМС. С более подробным перечнем медицинских услуг по ОМС можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru, выбрав регион страхования.

- Можно ли лечить зубы по полису ОМС?

- Стоматологическая помощь включена в программу ОМС. Бесплатные услуги по страховому полису оказываются как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, работающих по программе ОМС. Если вам предлагают оплатить лечение, незамедлительно обратитесь в контакт-центр своей страховой компании и уточните, обоснованно ли требование врача.

- Кто может помочь студентам разобраться в порядке получения медицинской помощи?

- Страховые представители «СОГАЗ-Мед» готовы помочь всем застрахованным в компании студентам. Поэтому при возникновении ситуаций, когда от застрахованного требуют оплату медицинских услуг или нарушают сроки оказания медицинской помощи, отказывают в оказании медицинских услуг по ОМС, либо для консультаций по другим вопросам, возникающим при оказании медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, учащиеся могут бесплатно обратиться к страховым представителям «СОГАЗ-Мед» на сайте sogaz-med.ru либо по телефону 8-800-100-07-02.

- Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень, — отметил генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.