В Ростовской области насмерть забили 48-летнего мужчину, задержаны двое парней

В Ростовской области двое парней насмерть забили 48-летнего мужчину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области, в Мартыновском районе, до смерти забили мужчину в бильярдной. Об этом сообщает собственный источник издания "КП - Ростов-на-Дону".

Инцидент произошел в слободе Большая Мартыновка. Как сообщил источник, под подозрение правоохранителей попали двое парней, 18 и 28 лет. Якобы они в местной бильярдной что-то не поделили с 48-летним местным жителем. Сначала мужчины просто спорили, затем в заведении началась потасовка.

48-летний мужчина был сильно избит - его травмы оказались несовместимы с жизнью, и он скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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